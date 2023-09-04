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معضلة الشركات الغربية في روسيا.. إما الاستمرار أو الرضوخ للعقوبات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 11:47 صباحا
معضلة الشركات الغربية في روسيا.. إما الاستمرار أو الرضوخ للعقوبات
منطقة تجارية في موسكو، (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد 18 شهرا على اندلاع حرب أوكرانيا، لا تزال شركات غربية عالقة بين سندان مواصلة نشاطها التجاري في روسيا، ومطرقة الرضوخ للعقوبات الغربية والمغادرة، وهما خياران أحلاهما مُر.

بحسب إحصاء أجرته جامعة يال الأميركية، لا تزال نحو 100 شركة من دول مجموعة السبع تعمل في روسيا، على الرغم من أن عددها يواصل الانخفاض تدريجا، حسب وكالة «فرانس برس».

انحسار الشركات الغربية في روسيا
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص بالشأن الروسي جوليان فيركوي «ما زلنا نرى توجها نحو تقليص نشاط الشركات الغربية على الأراضي الروسية».

في 21 أغسطس، أعلنت سلسلة مطاعم البيتزا الأميركية «دومينوز» قرارها مغادرة روسيا بسبب «أجواء تزداد صعوبة»، وأشهرت إفلاس فرعها المحلي الذي سعت لبيعه منذ أشهر، وأغلقت 142 مركزا في عموم أنحاء البلاد.

وأبلغ فيركوي الوكالة الفرنسية أن «الحرب تخلق ظروفا غير ملائمة للشركات الأجنبية في روسيا، أيا كان قرارها» بشأن الاستمرار أو التوقف، ففي حال قررت المغادرة وقامت بالأمر على وجه السرعة «قد تتكبد خسائر كبيرة، لكن لمرة واحدة فقط».

100 مليار يورو خسائر
وبحسب إحصاء أعدته جريدة «فايننشال تايمز» استنادا إلى الحسابات السنوية لنحو 600 شركة أوروبية متعددة الجنسية، خسرت الشركات نحو 100 مليار يورو «عقب بيع وإغلاق أو تقليص نشاطاتها في روسيا».

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وعلى سبيل المثال، عانت شركة صناعة السيارات الفرنسية «رينو» من خسارة قدرها 2,2 مليار يورو لدى انسحابها في مايو العام 2022 من روسيا، إحدى أهم الأسواق لمنتجاته في العالم، أما الشركات التي عانت الخسائر الأبرز فهي تلك العاملة في مجال النفط.

وكانت مجموعة «بي بي» البريطانية أولى المغادرين بعيد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير العام 2022، وتقدر خسائرها جراء تلك الخطوة بأكثر من 22 مليار يورو.

البقاء تكلفته كبيرة
وفي المقابل، فإن الإبقاء على نشاط تجاري في روسيا رغم الحرب ليس ممكنا من دون تكبد كلفة أيضا، وقال فيركوي إن الشركات التي تغامر بمواصلة عملياتها في موسكو معرضة لـ«تكلفة باهظة على صعيد سمعتها».

ولا يخفي الأوكرانيون، وخصوصا رئيسهم فولوديمير زيلينسكي الذي يطل بشكل متكرر عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام الغربية، انتقاداتهم اللاذعة للشركات التي تقرر مواصلة نشاطها في روسيا، وصلت إلى حد اتهامها بـ«تمويل الحرب الروسية من خلال الأرباح التي تحققها على الأراضي الروسية».

وتتعرض مجموعات عملاقة للغذاء والزراعة والتوزيع لانتقادات مباشرة بعدما قرر عدد كبير منها الاستمرار في روسيا على رغم العقوبات والحرب، وتشكل سلسلة المتاجر الاستهلاكية الفرنسية «أوشان» مثالا على ذلك.

وبررت شركات غربية عدة قرارها البقاء في روسيا برغبتها في الإبقاء على توفير معيشة موظفيها ومنع سيطرة المسؤولين الروس على أصولها.

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