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الكويت تعيِّن فهد الجارالله وزيرًا للمالية خلفًا للهاجري المستقيل

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 سبتمبر 2023, 04:03 مساء
الكويت تعيِّن فهد الجارالله وزيرًا للمالية خلفًا للهاجري المستقيل
الحكومة الكويتية الجديدة تؤدي اليمين. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الأحد، أن مرسومًا صدر بتعيين فهد عبدالعزيز الجارالله وزيرًا للمالية، وذلك خلفًا للوزير مناف عبدالعزيز الهاجري الذي استقال في يوليو.

وتولى الهاجري هذا المنصب في أبريل الماضي، وتولى وزير النفط سعد البراك المنصب بالوكالة بعد استقالته، وجرى تعيين الجارالله وكيلًا مساعدًا في وزارة المالية في أغسطس وهو رجل أعمال سبق وكان عضوًا في مجلسي إدارة البنك التجاري الكويتي وشركة نور للاستثمار المالي، بحسب «رويترز».

 ولم يكشف الهاجري عن أسباب استقالته التي تأتي بعد ثالث اجتماع تعقده الحكومة الجديدة منذ تأليفها في 18 يونيو الماضي، لكن جرائد محلية أوضحت أنه استقال نتيجة نقل تبعية هيئة الاستثمار الكويتية من وزير المالية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وفق «فرانس برس».

ولدى الكويت واحدة من أكبر احتياطات النفط في العالم وميزانية مالية قوية، لكن الجمود المؤسسي والمشاحنات السياسية أعاقا الاستثمار والإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتمادها الكبير على عائدات النفط.

تباطؤ النمو في الكويت
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الكويت بشكل كبير هذا العام على خلفية انخفاض أسعار النفط وتخفيضات إنتاجه. وبحسب ميزانيتها للسنة المالية 2023-2024، التي جرت الموافقة عليها الشهر الماضي، فإنه من المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 22 مليار دولار.

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وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي إن المخاطر المتعلقة بالنظرة المستقبلية لاقتصاد الكويت لا تزال كبيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى غياب الإصلاحات المالية الضرورية. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1% فقط هذا العام بعد نمو 8.2% في العام 2022.

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