الدائنون يمنحون مهلة إضافية لـ«كانتري غاردن» العقارية الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

نالت مجموعة «كانتري غاردن»، إحدى أكبر مجموعات التطوير العقاري في الصين، موافقة دائنيها على تمديد مهلة سداد مدفوعات مستحقة عليها، مما يتيح لها تفادي التعثر، وفق ما أفادت به وكالة «بلومبرغ» اليوم السبت.

وصوّت الدائنون على تمديد مهلة سداد استحقاقات سندات قروض بـ3.9 مليار يوان (نحو 500 مليون يورو) إلى العام 2026. وفي حال رفضهم، كانت الشركة ستتخلف عن السداد، وتصبح أكبر مجموعة عقارية صينية تتعثر بذلك منذ شركة «إيفر غراند» في العام 2021، وفق وكالة «فرانس برس». إلا أن الدائنين وافقوا، في وقت متأخر الجمعة، على تمديد مهلة السداد، التي انتهت اليوم السبت، ثلاثة أعوام، وفق ما أوردت وكالة «بلومبرغ». ولم تؤكد المجموعة نتيجة التصويت.

«كانتري غاردن» لا تزال في خطر

على رغم نيلها مهلة إضافية، فإن «كانتري غاردن»، التي كانت أكبر مطوّر عقاري في الصين العام الماضي، لم تنج تماما من الخطر، إذ ستواجه الأسبوع المقبل انتهاء مهلة سداد استحقاقي فوائد قروض بـ22.5 مليون دولار.

وعجزت المجموعة، مطلع أغسطس،عن سداد الاستحقاقين، ونالت فترة سماح لثلاثين يوما، تنتهي الثلاثاء. وفي مؤشر على صعوبة الوضع المالي للشركة، خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لـ«كانتري غاردن» بشكل إضافي هذا الأسبوع، مبررة هذا الإجراء بالتزامات مالية «على مستوى عالٍ من المضاربة، ويرجح أنها في مرحلة التخلف عن السداد أو قريبة جدا منها».

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وسجّلت المجموعة خسائر قياسية في النصف الأول من السنة، تخطت 6.1 مليار يورو، مقابل أرباح طفيفة قبل عام، بلغت 77 مليون يورو، بحسب قيمتها الحالية. وأكدت الشركة، الأربعاء، لدى نشر نتائجها المالية أنها «بذلت كل ما في وسعها لسداد استحقاقاتها، ولم تستبعد التعثر في السداد».

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تعاني «كانتري غاردن» للتطوير العقاري، التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، ديونا طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، مما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها «إيفر غراند» عن سداد مستحقاتها. وتزيد الصعوبات في وجه المجموعتين من أزمة قطاع عانى بالأساس الأزمة الصحية، والتباطؤ الاقتصادي في الصين.