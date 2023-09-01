أسعار النفط تتجه إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين؛ إذ ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الجمعة في ظل نقص الإمدادات وتوقعات مجموعة «أوبك بلس» لمنتجي النفط بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفعت العقود القياسية الرئيسية قليلا، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتًا، أو 0.2%، إلى 83.76 دولار للبرميل، في حين زاد خام برنت 17 سنتًا، أي 0.2% أيضًا، إلى 87 دولارًا للبرميل، وبذلك صعد خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 5% خلال الأسبوع، في حين ارتفع برنت نحو 3%، حسب وكالة «رويترز».

توقعات باستمرار خفض الإنتاج في السعودية

ويتوقع المحللون أن تمدد السعودية خفض إنتاج النفط الطوعي بمقدار مليون برميل يوميًا حتى أكتوبر، مما يزيد من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم «أوبك بلس».

وانخفضت مخزونات الخام الأميركية بأكثر من المتوقع بمقدار 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهبطت مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 34 مليون برميل منذ منتصف يوليو، وفق بيانات حكومية.