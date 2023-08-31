مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مجموعة «مطارات أبوظبي»، الخميس، افتتاح مبنى جديد للمسافرين في نوفمبر المقبل بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنويًا، وذلك بهدف دعم قطاعي السياحة والتجارة.

ويأتي افتتاح المبنى الجديد في وقت تطمح السعودية لمنافسة الإمارات على استقطاب المسافرين، مع العمل على افتتاح مطار جديد في العاصمة الرياض، إلى جانب تأسيس شركة طيران دولية، وفق وكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن مجموعة «مطارات أبوظبي» قولها في بيان إنه «من المقرر انطلاق عملياته (مبنى المسافرين الجديد) التشغيلية في نوفمبر المقبل»، ورأت أن افتتاح المبنى يشكل «إنجازًا مميزًا يسهم في تعزيز قدرات منظومة الطيران في الإمارة، ومكانتها المتنامية كوجهة مفضلة للمسافرين، بالإضافة إلى توطيد مركزها العالمي للتجارة والأعمال».

15.9 مليون مسافر عبر «مطارات أبوظبي»

من جهته قال رئيس مجلس إدارة «مطارات أبوظبي» الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان: إن المبنى الجديد سيؤدي «دورًا محوريًا في نمو الإمارة من خلال تشجيع السياحة والتجارة بوصفه معلمًا للتطور والرقي».

في 2022 أعلنت «مطارات أبوظبي» أن مجموع أعداد المسافرين بلغ نحو 15.9 مليون مسافر عبر المطارات التي تشغلها، وهي مطار أبوظبي الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين للطيران الخاص، ومطار جزيرة دلما، ومطار صير بني ياس.

في المقابل استقبل مطار دبي وهو من بين الأكبر في العالم من ناحية أعداد المسافرين، نحو 66 مليون مسافر العام 2022، علمًا بأنه قادر على استقبال نحو 120 مليون مسافر سنويًا. وفي فبراير الماضي أشارت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي إلى خطط جديدة لاستقطاب أكثر من 24 مليون زائر العام 2023.