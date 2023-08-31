واشنطن تحذر من «بيئة محفوفة بالمخاطر» للشركات الأميركية في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في ختام زيارتها لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأربعاء، من أن مناخ الأعمال في الصين قد يصبح «محفوفا بالمخاطر إلى حد كبير» بالنسبة للشركات الأميركية دون تعديلات للبيئة التنظيمية.

وقالت ريموندو في اليوم الرابع من زيارتها للصين وبعد جولات محادثات مع مسؤولين وشركات أميركية، إنها أثارت «قضايا صعبة» مع نظرائها المحليين، وأضافت في مؤتمر صحفي قرب شنغهاي أن بيئة الأعمال في الصين «يتعين أن تكون قابلة للتنبؤ بها، ويجب أن تكون هناك فرص متكافئة وإجراءات سليمة، وينبغي أن تكون هناك شفافية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابعت أن «قطاع الأعمال الأميركي يحتاج أن تُتخذ بعض الإجراءات لمعالجة هذه القضايا، وإلا فسوف يعتبرونها محفوفة بالمخاطر إلى حد كبير». ووزيرة التجارة الأميركية من بين عدد من كبار المسؤولين الأميركيين الذين زاروا الصين أخيرا، في إطار مساعي واشنطن لخفض التوتر الذي بلغ ذروته منذ سنوات على خلفية مسائل أمنية واقتصادية.

وزيرة التجارة الأميركية تثير «قضايا صعبة» مع الصين

وقالت ريموندو: «أثرت القضايا الصعبة مثل الإعانات الحكومية، والممارسات غير المراعية لواقع السوق في الصين، مثل مداهمة شركات أميركية، مثل سرقة الملكية الفكرية». غير أن محادثات هذا الأسبوع كانت «مثمرة» ومثلت «انطلاقة ممتازة» كما أوضحت الوزيرة مشيرة إلى أن «وقف التواصل لا يعود بأي منفعة».

وكثيرا ما اشتكت الشركات الأميركية في الصين ما تعتبره بيئة عمل غير عادلة، مع حماية محدودة للملكية الفكرية ومعاملة تفضيلية للمنافسين المحليين. وتفاقمت تلك المخاوف هذا العام مع إجراءات متشددة طالت مؤسسات استشارات أميركية تنشط في الصين.

كما أثار قانون جديد لمكافحة التجسس بدأ تطبيقه في الأول يوليو، مخاوف شركات أجنبية ومحلية تحاول فهم نوايا السلطات وتحديد ما يمكن أن يدخل في إطار التجسس.

وزارة التجارة الصينية تعلن إجراء محادثات تجارية «صريحة» بين بكين وواشنطن

وزيرة التجارة الأميركية تلتقي نظيرها الصيني في بكين

بكين تحذر واشنطن من عواقب «تسييس» القضايا التجارية

سعت ريموندو من خلال الزيارة لمزيد المحادثات الصريحة مع الصينيين فيما يتعلق بالقيود التجارية، واتفق الجانبان على إنشاء مجموعة عمل لحل القضايا التجارية الخلافية بينهما.

وشددت أكثر من مرة على أن القيود الأميركية على الشركات الصينية، التي تقول واشنطن إنها تهدف لحماية أمنها القومي، لا ينبغي أن تؤثر على العلاقة الاقتصادية الأوسع. غير أن المسؤولين الصينيين أبدوا «تحفظا»، وقال رئيس الوزراء لي تشاينغ لريموندو، الثلاثاء، إن الإجراءات الأميركية لـ«تسييس» القضايا التجارية سيكون «كارثيا» على الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي قوله للوزيرة الأميركية إن «تسييس مسائل اقتصادية وتجارية وتوسيع نطاق مفهوم الأمن بشكل كبير يؤثر بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة».

وقالت ريموندو للأمين العام للحزب الشيوعي لشنغهاي تشن جينينغ، الأربعاء، إن «العلاقة الاقتصادية الأميركية الصينية هي من بين الأهم في العالم».

وأوضح رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين مايكل هارت لـ«فرانس برس» أن الغرفة تدعم تصريحات ريموندو الداعية لتغييرات في الإجراءات الصينية، وقال: «كنا واضحين جدا في اجتماعاتنا مع الحكومة الصينية في أنه بينما تزدهر بعض الشركات الأميركية، فإن بعض الإجراءات، بما في ذلك مداهمات الشركات وتقييد البيانات، لا تساعد على جذب مزيد الاستثمار الأجنبي المباشر».