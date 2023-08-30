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التضخم يتسارع مجددا في إسبانيا خلال أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 01:26 مساء
التضخم يتسارع مجددا في إسبانيا خلال أغسطس
صورة لعلم إسبانيا في سماء غرناطة، 3 يونيو 2023 (أ ف ب)
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تسارع التضخم في إسبانيا مجددًا في أغسطس إلى 2.6% على أساس سنوي، بعد انخفاضه إلى أقل من 2% في يونيو، وفقا لتقدير أولي نشره المعهد الوطني للإحصاء الأربعاء.

وهذه الزيادة في الأسعار التي لم تؤكّد بعد، هي أعلى بـ0.3 نقطة مقارنة بيوليو (2.3%)، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء، فإن ارتفاع التضخم مجددًا في أغسطس يعود «بشكل رئيسي» إلى ارتفاع أسعار الوقود، كما كانت الحال في يوليو.

تباطؤ التضخم للمرة الأولى
وفي يونيو، تباطأ التضخم بشكل كبير في إسبانيا إلى 1.9%، ليعود للمرة الأولى منذ مارس 2021 إلى هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

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وعلى الرغم من ارتفاعه مجددًا، لا يزال معدل التضخم في إسبانيا أقل بكثير من المعدل المسجل في منطقة اليورو حيث بلغت زيادات الأسعار 3.5% على أساس سنوي في يوليو.

أسباب ارتفاع التضخم
وبلغ المؤشر الموحد لأسعار الاستهلاك الذي يسمح بإجراء مقارنات مع دول أخرى في منطقة اليورو، 2.4%، أي 0.3 نقطة أكثر مما كان عليه في يوليو (2.1%)، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء.

أما التضخم الأساسي الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة ويُعدَّل ليتناسب مع التغيرات الموسمية، انخفض 0.1 نقطة ليصل إلى 6.1% على أساس سنوي.

وارتفع التضخم في إسبانيا بعد بدء الحرب في أوكرانيا وبلغ ذروته عند 10.8% في صيف 2022، ما دفع حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى زيادة الإجراءات المساعدة، مع خفض ضريبة القيمة المضافة على الأساسيات وخفض الضرائب على الوقود.

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