تحذير صيني لواشنطن من القيود التجارية: نتائج «كارثية» على الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر رئيس الوزراء الصيني المسؤولين الأميركيين، الثلاثاء، من أن السعي لـ«تسييس» القضايا التجارية سيكون «كارثيا» بالنسبة للاقتصاد العالمي، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وتجرى وزيرة التجارة الأميركية زيارة للصين، مدتها أربعة أيام، على أمل تخفيف حدة التوتر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، بحسب وكالة «فرانس برس».

لكن لدى لقائها رئيس الوزراء لي تشاينغ، طرح الأخير مسألة القيود التجارية الأميركية المفروضة على بكين، والتي تصر واشنطن على أنها ضرورية من أجل أمنها القومي، بينما ترى الصين أن هدفها عرقلة نهوضها الاقتصادي.

تسييس مسائل اقتصادية وتجارية

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن لي قوله إلى الوزيرة الأميركية: «تسييس مسائل اقتصادية وتجارية، وتوسيع نطاق مفهوم الأمن بشكل كبير، يؤثران بشكل خطير على العلاقات الثنائية والثقة المتبادلة». وأضاف: «ذلك يقوّض أيضا مصالح الشركات وشعبي البلدين، وسيترك أثرا كارثيا على الاقتصاد العالمي».

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تدهورت العلاقة بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، بينما تتصدر مسألة القيود التجارية الأميركية قائمة الخلافات. وأصدر بايدن، هذا الشهر، أمرا تنفيذيا يستهدف فرض قيود على استثمارات أميركية محددة في مجالات التكنولوجيا المتطورة الحساسة في الصين، في خطوة نددت بها بكين على اعتبارها «مناهضة للعولمة».

وتستهدف القواعد المتوقعة منذ مدة طويلة، والتي ستُطبّق العام المقبل على الأغلب، قطاعات مثل أشباه الموصلات والذكاء الصناعي.

تخفيف حدة التوتر والمواجهة

وحض لي الولايات المتحدة، الثلاثاء، على تغيير سياستها، مشيرا إلى أن «على الطرفين تعزيز التعاون الثنائي الذي يأتي بمنفعة متبادلة، وتخفيف حدة التوتر والمواجهة، ودعم تعافي الاقتصاد العالمي بشكل مشترك، والتعامل مع التحديات العالمية».

وبينما استغل لي اللقاء في إدانة السياسية الأميركية، شددت ريموندو من جهتها على أهمية التواصل بشكل منفتح بين القوتين.

ونوّهت الوزيرة إلى قضايا «تثير القلق عالميا» مثل التغيّر المناخي والذكاء الصناعي والإدمان على الفينتانيل، مؤكدة لـ«لي» أن «واشنطن ترغب في العمل معكم كقوتين عالميتين، للقيام بما يعد صحيحا بالنسبة للبشرية بأكملها». وأضافت: «يتوقع العالم منّا التدخل معا، لحل هذه المشكلات».

700 مليار دولار تعاملات تجارية

كما شددت ريموندو على أن الولايات المتحدة لا تسعى لفك ارتباط اقتصادها مع الصين. وقالت: «نسعى للمحافظة على علاقتنا التجارية مع الصين، البالغة قيمتها 700 مليار دولار، ونأمل أن يجلب هذا الشق من العلاقة الاستقرار للعلاقة بمجملها».

في وقت سابق الثلاثاء، التقت ريموندو نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، ووصفت العلاقة الصينية - الأميركية بأنها «من بين الأهم في العالم». وقالت في جزء من الاجتماع، سُمح للصحفيين بحضوره: «إدارة هذه العلاقة بشكل مسؤول يعد أمرا حاسما بالنسبة لبلدينا، وبالطبع للعالم بأسره».

كما شددت على أن الولايات المتحدة «لن تساوم قط في مسألة حماية أمننا القومي»، لكنها أكدت أن واشنطن لا تسعى لـ«عرقلة الاقتصاد الصيني». من المقرر أن تتوجّه ريموندو إلى شنغهاي، المركز الاقتصادي الأهم في الصين، في وقت لاحق الثلاثاء، قبل أن تغادر البلاد الأربعاء.