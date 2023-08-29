عمال منشآت غاز شركة «شيفرون» في أستراليا يبدأون إضرابا في سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط

يبدأ عمال شركة النفط الأميركية العملاقة «شيفرون»، في مطلع سبتمبر، إضراباً بالتناوب في مواقع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في غرب أستراليا، مما يهدد تزويد نحو 5% من الإمدادات العالمية.

ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات 7 سبتمبر في مصنعي غورغون وويتستون في غرب أستراليا، وفقا لـ«شيفرون». وتعتبر هذه المنطقة إستراتيجية لإنتاج الغاز الطبيعي على مستوى العالم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتعتز «شيفرون» بشكل خاص بمرافق غورغون، التي تصنفها بأنها «واحدة من أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المسال في العالم»، مع طاقة إنتاجية تبلغ أكثر من 15 مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً. ويطالب المضربون بأجور أعلى وظروف عمل أفضل، وفقا لممثلي النقابات.

واتهم التحالف البحري، الذي يمثل عددا كبيرا من العمال، «شيفرون» بدفع أجور منخفضة لـ«عمال النفط والغاز ذوي المهارات العالية في منشآت نائية وعالية المخاطر». كما أكد أنه رفض التعرض للترهيب من قِبل شركة النفط العملاقة.

تكلفة تناهز «المليارات»

بينما أشارت «شيفرون» إلى أنها ستواصل اتخاذ التدابير، لـ«الحفاظ على العمليات بطريقة آمنة وموثوقة في المنشآت المستهدفة بالإضراب». وقالت: «سننخرط أيضا في عملية التفاوض، لأننا نسعى لإيجاد حلول تصب في مصلحة الموظفين والشركة».

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وأكد التحالف النقابي أن الإضرابات «ستشتد كل أسبوع حتى توافق شيفرون على مطالبنا»، منتقدا «عدم كفاءة» الشركة في عملية التفاوض. وأضاف التحالف أن نحو 500 عامل سينضمون إلى الحركة، مع «إضرابات بالتناوب ومحظورات وقيود»، محذرا من أن هذا الإضراب قد يكلف شيفرون «المليارات».

ومع إعلان هذه الخطوة، ارتفع أحد مؤشرات الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 8% مساء الإثنين. واعتبر المحلل في «ساكسو ماركت»، ريدمون وونغ، أن إعلان الإضراب قد يؤدي إلى «ردود فعل غير متوقعة على أسعار الغاز في أوروبا، لكن مخاطر نقص الغاز ستكون محدودة على المدى الطويل».

ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي

وعلى الرغم من تأمين أوروبا إلى حد كبير مخزوناتها من الغاز، التي تزعزعت بسبب الحرب في أوكرانيا، فإن هناك مخاوف من أن يؤدي المزيد من الانقطاعات، إلى جانب الطلب القوي في آسيا، إلى تعرض الإمدادات للضغط.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في جميع أنحاء أوروبا في مطلع أغسطس، بعد أن هدد الموظفون بتعطيل المنصات البحرية لشركة «وودسايد انيرجي»، في غرب أستراليا أيضاً. وقفز حينها السعر المرجعي إلى أكثر من 30%، وجرى تجنب هذه الإضرابات بالتوصل إلى اتفاق بفضل مفاوضات اللحظة الأخيرة، حيث تعد أستراليا من أكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي.

وتعد شركتا «شيفرون» و«وودسايد انيرجي» أكبر شركتين منتجتين للغاز في غرب أستراليا، وتمثلان معاً أكثر من 15% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي في العالم. وفي العام 2022، استمر إضراب موظفي شركة «شل» لنقل الغاز 76 يوما، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 650 مليون دولار.