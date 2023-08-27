رئيس الوزراء الهندي يدعو إلى ضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين

القاهرة - بوابة الوسط

دعا رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، اليوم الأحد، إلى ضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين.

وأشار مودي إلى أن بلده سيقدّم الحل لمشاكل سلاسل التوريد، وذلك في تصريحات قبل القمة التي تعقدها الكتلة في نيودلهي الشهر المقبل.

وتتألّف مجموعة العشرين من 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وتشكّل نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتضمّ ثُلثي سكان العالم، وبين أعضائها دولة إفريقية واحدة، ألا وهي جنوب إفريقيا.

وفي ديسمبر الماضي، وعبر الرئيس الأميركي جو بايدن عن رغبته في أن ينضم الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين كعضو دائم، مضيفا أن حصول ذلك تأخر كثيرا، ولكنه سيحدث.

3 تريليونات دولار حجم إنتاج محلي لدول الاتحاد الأفريقي

اليوم، دعا مودي، الذي يتولى بلده الرئاسة الحالية لمجموعة العشرين، إلى ضم الاتحاد الأفريقي الذي بلغ إجمالي ناتجه المحلي 3 تريليونات دولار العام الماضي.

وقال خلال منتدى «ب 20» للأعمال، الذي يُشكّل مقدّمة لقمة مجموعة العشرين المقررة في التاسع والعاشر من سبتمبر: «وجهنا دعوة إلى الاتحاد الأفريقي، مع رؤية منحه العضوية الدائمة».

يضم الاتحاد الإفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرا له، 55 دولة عضوا. لكن عضوية خمس دول تحكمها مجالس عسكرية حاليا باتت معلّقة.

الهند تنافس الصين على سلاسل التوريد العالمية

أضاف مودي أن الهند هي الحل لخلق سلسلة توريد عالمية وفّعالة وموثوقة بعد الاضطرابات التي نتجت من جائحة «كوفيد-19»، خصوصا أن نيودلهي تعمل على تعزيز التصنيع، للتنافس مع الصين.

وقال: «تغيّر العالم كثيرا بعد «كوفيد-19». لم يعد بإمكانه النظر إلى سلسلة التوريد العالمية كما كانت».

وتابع: «لذلك يخوض العالم اليوم صراعا مع هذه المسألة، وأودّ أن أؤكد أن الحل لهذه المشكلة هو الهند».

علاقات فاترة بين الهند والصين

وباتت العلاقات بين الهند والصين فاترة منذ مواجهات وقعت في العام 2020 عند حدودهما في جبال الهيمالايا المتنازع عليها، وأدّت إلى مقتل ما لا يقل عن 20 جنديا هنديا وأربعة صينيين.

وفي لقاء نادر وجها لوجه، اجتمع مودي والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة «بريكس» الأخيرة في جنوب أفريقيا، فيما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه «تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر».