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انقطاع الكهرباء عن مطار نيروبي ومدن كينية بسبب أعطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 أغسطس 2023, 02:45 مساء
انقطاع الكهرباء عن مطار نيروبي ومدن كينية بسبب أعطال
العاصمة الكينية نيروبي، 23 مارس 2022 (أ ف ب)
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انقطعت الكهرباء عن الكثير من مناطق كينيا أمس الجمعة واليوم السبت، بما فيها مطار العاصمة نيروبي الذي غرق في العتمة لساعات.

وأعلنت شركة كينيا للكهرباء والإنارة اضطرابات في النظام أدت إلى انقطاع معظم إمدادات الطاقة لمختلف أنحاء البلاد بدءا من ليل الجمعة، حسب وكالة «فرانس برس».

انقطاع الكهرباء يعكر صفو ملايين السكان
بالإضافة إلى العاصمة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة، شمل انقطاع الكهرباء في الدولة الواقعة بشرق أفريقيا مدن مومباسا وكيسومو وناكورو وإلدوريت.

وبحلول ظهر اليوم السبت، قالت الشركة إن الكهرباء عادت إلى معظم المناطق، في وقت كانت فيه الكثير من مناطق العاصمة ومومباسا، ثاني أكبر المدن الكينية، دون كهرباء.

وفي مطار جومو كينياتا بنيروبي، أحد أكثر المطارات الأفريقية ازدحاما، لفتت سلطة مطارات كينيا إلى أن مولدا يخدم المباني الرئيسية لم يعمل بعد انقطاع الكهرباء.

لا معلومات عن تأثر الرحلات الجوية في مطار نيروبي بانقطاع الكهرباء 
أكدت شركة كينيا للكهرباء أن تغذية المطار عادت في الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي. ولم تصدر معلومات حول تأثير انقطاع الكهرباء على الرحلات المغادرة والقادمة.

وأعلن وزير النقل كيبشومبا موركومن على منصة إكس (تويتر سابقا): «لا يوجد عذر يستحق تقديمه، ولا يوجد سبب ليكون مطارنا في الظلام».

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