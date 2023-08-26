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مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 26 أغسطس 2023, 10:43 صباحا
مجموعة «هاينكن» الهولندية تبيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد
شعار مجموعة «هاينكن» الروسية. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت مجموعة «هاينكن» الهولندية بيع أصولها في روسيا مقابل يورو واحد فقط، ما يعادل 86 بنسا، بعد عام واحد من تعهدها بذلك.

وأعلنت المجموعة الهولندية، المتخصصة في صنع الجعة، أنها ستتكبد خسارة قد تصل إلى 300 مليون يورو إثر بيع أصولها في روسيا لمصلحة شركة «آرنست» الروسية، كما نقلت شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وقال المدير التنفيذي لـ«هاينكن»، دولف فان دن برينك: «الأمر استغرق فترة أطول مما توقعنا. لكن هذه العملية تؤمن معيشة موظفينا، وتسمح لنا بمغادرة البلاد بشكل سلس». وأضاف: «التطورات الأخيرة تعكس التحديات الكبيرة التي تواجه الشركات والأعمال الدولية عند محاولة مغادرة روسيا».

تتضمن الصفقة، التي بلغت قيمتها يورو واحد فقط، أن تشتري «آرنست» الروسية سبعة مصانع للجعة، مع ضمانات بالإبقاء على 1800 موظف لثلاث سنوات على الأقل.

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انسحاب الشركات العالمية من روسيا
اتجهت عديد من الشركات العالمية الغربية إلى بيع أصولها وقطع أعمالها في روسيا، في أعقاب العملية العسكرية التي شنتها موسكو في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

وقد أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الماضي، بمصادرة الأصول التي تملكها شركات «دانون» الفرنسية و«كارلسبرغ» الدنماركية في روسيا.

والأسبوع الماضي، أعلن مالك العلامة التجارية «دومينوز بيتزا» غلق المتاجر التابعة لها في روسيا. كما قررت عديد من الشركات الأخرى، بينها «ماكدونالدز» و«كوكاكولا»، الخروج من روسيا في أعقاب انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا.

تخضع روسيا لعديد من العقوبات الاقتصادية المفروضة من قِبل القوى الغربية والولايات المتحدة منذ انطلاق عملياتها العسكرية في جارتها أوكرانيا فبراير 2022.

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