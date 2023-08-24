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الصين تعلق وارداتها من منتجات البحر اليابانية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 أغسطس 2023, 08:44 صباحا
الصين تعلق وارداتها من منتجات البحر اليابانية
أسماك في سوق يابانية، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت الصين اليوم الخميس تعليق كل وارداتها من منتجات البحر اليابانية، بعدما بدأت طوكيو تصريف المياه المعالجة من محطة «فوكوشيما دايشي» النووية.

وأفادت الجمارك الصينية في بيان أن القرار يهدف إلى «تدارك المخاطر على الأمن الغذائي الناتجة عن تصريف مياه ملوّثة من فوكوشيما في البحر وحماية صحة المستهلكين الصينيين وضمان سلامة الأغذية المستوردة»، حسب وكالة «فرانس برس».

تنديد صيني بتصريف مياه محطة نووية يابانية
ونددت الصين في وقت سابق ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل «أناني وغير مسؤول».

- اليابان تبدأ تصريف مياه محطة نووية في المحيط الهادئ.. والصين تندد

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية».

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