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حركة السفر في مطار دبي تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 11:50 صباحا
حركة السفر في مطار دبي تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة
طائرة تجارية تحط في مطار دبي الدولي، 9 يناير 2021. (أ ف ب)
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ارتفعت حركة السفر في مطار دبي الدولي بنسبة تقارب 50% خلال النصف الأول من العام الجاري، متجاوزة بذلك مستويات ما قبل أزمة جائحة «كوفيد-19»، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة لمطارات دبي.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة «فرانس برس»، إن المطار الدولي الذي كان الأكثر ازدحاما في العالم قبل الجائحة، استقبل «41.6 مليون مسافر في النصف الأول، مما يمثل أكثر من 100% من أعداد المسافرين المُسجلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019».

ويمثل هذا العدد ارتفاعا بنسبة قدرها 49.1% مقارنة مع عدد المسافرين في النصف الأول من العام 2022 الذي بلغ 27.9 مليونا.

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ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمطارات دبي بول غريفيث قوله: «في الوقت الذي نحتفي فيه بتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، نواصل العمل بكامل طاقاتنا لإعادة تعريف تجربة المطار لضيوفنا، وبحيث يغادر كل واحد منهم وهو يرسم ابتسامة على وجهه».

وأعربت مطارات دبي عن «تفاؤلها إزاء مستويات الطلب على السفر خلال الفترة المتبقية من العام، متوقعة أن يسجل موسم الشتاء المقبل أرقاما قياسية في أعداد المسافرين».

وأضاف غريفيث: «نستعد لفترة استثنائية نشطة حتى نهاية العام الجاري»، مشيرا إلى تعديل توقعات أعداد المسافرين للعام الحالي «لترتفع من 83.6 مليون (مسافر) إلى 85 مليونا».

وأُغلق مطار دبي أمام الرحلات التجارية من مارس ولغاية يوليو 2020 حين أصبح واحدا من أول المطارات التي أعادت فتح أبوابها أمام المسافرين بعد أزمة الجائحة.

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