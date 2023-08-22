  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط تتراجع وسط محادثات بشأن استئناف صادرات العراق عبر تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 أغسطس 2023, 07:32 صباحا
أسعار النفط تتراجع وسط محادثات بشأن استئناف صادرات العراق عبر تركيا
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019، (رويترز)
alwasat radio

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كانت صادرات النفط العراقية ستستأنف عبر تركيا مجددا، مما قد يخفف من ضيق الإمدادات الناجم عن خفض «أوبك بلس» الإمدادات، في حين يواصل الاقتصاد الصيني المتعثر تقويض توقعات الطلب العالمي.

وهبط خام «برنت» ثمانية سنتات إلى 84.38 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 80.65 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ووصل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني العاصمة التركية أنقرة أمس الإثنين لمناقشة عدة قضايا من بينها استئناف تصدير النفط عبر مرفأ جيهان النفطي، حسب تصريح مصدر في مكتب الوزير لـ«رويترز».

توقف صارات العراق عبر تركيا
وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب الواصل بين شمال العراق وتركيا في 25 مارس بعد حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

يمكن أن يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في تخفيف أزمة إمدادات الخام بعد تمديد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج وتعميقها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين

واشنطن تطالب بتحقيق سعودي «معمق» في المزاعم بشأن قتل مهاجرين إثيوبيين
فوز براعم الهلال والهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

فوز براعم الهلال والهدى في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة
ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني

ماتيوس: هاري كين يستحق الـ100 مليون يورو وسيكون مولر الثاني
سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة

سوريون يحيون الذكرى العاشرة لهجوم كيميائي قتل 1400 شخص في الغوطة
شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما

شاهد.. أول عاصفة مدارية تضرب كاليفورنيا منذ 84 عاما
«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تطلق نسخة جديدة من تطبيق «ثريدز»
«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث

«مقدمة في الأمن القومي».. كتاب جديد من المركز القومي للبحوث
روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني

روسيا: استئناف العمل في مطارات موسكو بعد هجوم أوكراني
شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز

4 انتصارات وتعادلان في الجولة الثانية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه

أبوسليم يفوز على أولمبي الباجي التونسي في أول مشاركة أفريقية بتاريخه
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة...
احتجاجات على غلاء المعيشة في مناطق يسيطر عليها النظام بجنوب سورية
احتجاجات على غلاء المعيشة في مناطق يسيطر عليها النظام بجنوب سورية
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع صادرات الخام من السعودية وروسيا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع صادرات الخام من السعودية وروسيا
من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد
من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد
منتجون: أوكرانيا قد تستخدم ممرا جديدا عبر البحر الأسود لتصدير الحبوب
منتجون: أوكرانيا قد تستخدم ممرا جديدا عبر البحر الأسود لتصدير ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها...
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي...
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران ......
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا...
البحرين تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها وسط طقس حار ورطوبة عالية
البحرين تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها وسط طقس حار ......
المزيد
أسعار النفط تتراجع وسط محادثات بشأن استئناف صادرات العراق عبر تركيا
أسعار النفط تتراجع وسط محادثات بشأن استئناف صادرات العراق ......
دراسة: ارتفاع درجات الحرارة لأيام يتسبب بحرمان ملايين الأشخاص من الطعام
دراسة: ارتفاع درجات الحرارة لأيام يتسبب بحرمان ملايين ......
«المركزي الألماني» يتوقع استمرار الركود في الفصل الثالث بسبب ارتفاع نسب الفائدة
«المركزي الألماني» يتوقع استمرار الركود في الفصل الثالث بسبب......
منتجون: أوكرانيا قد تستخدم ممرا جديدا عبر البحر الأسود لتصدير الحبوب
منتجون: أوكرانيا قد تستخدم ممرا جديدا عبر البحر الأسود ......
من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد
من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم ......
المزيد