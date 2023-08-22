أسعار النفط تتراجع وسط محادثات بشأن استئناف صادرات العراق عبر تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع انتظار السوق لمعرفة ما إذا كانت صادرات النفط العراقية ستستأنف عبر تركيا مجددا، مما قد يخفف من ضيق الإمدادات الناجم عن خفض «أوبك بلس» الإمدادات، في حين يواصل الاقتصاد الصيني المتعثر تقويض توقعات الطلب العالمي.

وهبط خام «برنت» ثمانية سنتات إلى 84.38 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات إلى 80.65 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

ووصل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني العاصمة التركية أنقرة أمس الإثنين لمناقشة عدة قضايا من بينها استئناف تصدير النفط عبر مرفأ جيهان النفطي، حسب تصريح مصدر في مكتب الوزير لـ«رويترز».

توقف صارات العراق عبر تركيا

وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميًا عبر خط أنابيب الواصل بين شمال العراق وتركيا في 25 مارس بعد حكم تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية.

يمكن أن يساعد دخول المزيد من النفط الخام العراقي إلى السوق في تخفيف أزمة إمدادات الخام بعد تمديد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج وتعميقها.