  • Alwasat News
Atwasat

من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 أغسطس 2023, 08:34 صباحا
من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد
شعار شركة إيفرغراند للتطوير العقاري على مبنى في مجمع سكني في نانجينغ بولاية جيانغسو بشرق الصين، 18 أغسطس 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

خفّض البنك المركزي الصيني الإثنين نسبة فائدة مرجعية بعد اتخاذ إجراء مماثل الأسبوع الماضي، سعيا لدعم النمو المتباطئ وتحفيز النشاط في ثاني قوة اقتصادية في العالم.

وجرى تخفيض سعر الفائدة على القروض الممنوحة لمدة عام، الذي يشكل مرجعا للقروض المصرفية للشركات والأسر من 3,55% إلى 3,45%، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكان البنك المركزي خفض هذه الفائدة في يونيو.

في المقابل لم يعدل البنك المركزي نسبة الفائدة على القروض، مقابل رهن عقاري التي بقيت بمستوى 4,2%.

وهاتان النسبتان المرجعيتان للأسواق في أدنى مستوياتهما التاريخية.

ويهدف القرار الذي كانت تترقبه الأسواق إلى تشجيع المصارف التجارية، على منح المزيد من القروض بأسعار فائدة أفضل، ما سيسمح تاليا بدعم النشاط في ظل التباطؤ الاقتصادي.

«دعم» أكبر للاقتصاد
واتخذ البنك المركزي هذه الخطوة فيما تعمد القوى الاقتصادية الكبرى في العالم إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم.

وصدر القرار بعد اجتماع عُقد الجمعة بين البنك المركزي والهيئات المالية الناظمة، جرى الاتفاق خلاله على ضرورة تقديم «دعم» أكبر للاقتصاد والحدّ من «المخاطر الخفيّة»، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الأحد بدون تحديد طبيعة هذه المخاطر.

- الصين: المصرف المركزي يخفظ معدلات الفائدة المرجعية

وبعد تسجيل انتعاش في مرحلة ما بعد كوفيد نتيجة رفع القيود الصحية في نهاية 2022، بدأ النمو يتباطأ في الصين في الأشهر الأخيرة فيما يواجه القطاع العقاري أزمة حادة.

وتعاني شركة «كانتري غاردن» للتطوير العقاري التي اعتبرت لفترة طويلة متينة ماليا، من ديون طائلة تبعث مخاوف من تعثرها في السداد، ما سينعكس على النظام المالي في الصين، بعد سنتين من تخلف منافستها شركة إيفرغراند عن سداد مستحقاتها.

وفي سعيه لتنشيط الاقتصاد، خفض البنك المركزي الصيني الثلاثاء نسبة الفائدة على القروض المتوسطة الأجل الممنوحة للمؤسسات المالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟

شاهد.. ماذا قال الدريدي والترهوني عقب فوز الأهلي بنغازي على إنيمبا النيجيري؟
علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»

علي الهوني يصدر باكورة أعماله الشعرية في «مرآة الزمان»
الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست

الأميركي نواه لايلز يحرز ذهبية 100م بمونديال القوى في بودابست
أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد

أنشيلوتي يحقق رقمًا جديدًا مع ريال مدريد
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو الموريتاني ذهابا
انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا

انتهت عبر قناة (WTV).. مباراة الأهلي بنغازي وأنيمبا النيجيري ذهابا
الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام

الدبيبة: توحيد «المركزي» محطة مهمة لاستمرار علاج إشكاليات الانقسام
الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام

الكبير ومرعي: «المركزي» عاد مؤسسة موحدة.. ومستمرون في علاج آثار الانقسام
دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء

دراسة أميركية تربط بين الإصابة بالخرف وتلوث الهواء
رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام

رقم قياسي بارز لميسي في أول تتويج بالدوري الأميركي وسط احتفالية بحضور بيكهام
«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة

«رولز رايس» تطلق «سبيكتر» الجديدة
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر

تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني الداخلي»

المنفي وعقيلة وحفتر يتفقون على عدم المشاركة في أي لجان جديدة «إلا بالإطار الوطني...
صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة

صراع النفوذ بين المجموعات المسلحة ينذر بـ«سيناريو أخطر».. ميدانه العاصمة
«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك

«الخارجية» تدين حرق المصحف أمام السفارة الليبية لدى الدنمارك
اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية

اختفاء دوري «الرديف» الليبي يزيد الظواهر السلبية
جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة

جريدة «الوسط»: اقتتال «الإخوة الأعداء» يفجر الوضع الأمني في العاصمة
شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران

شاهد في برنامج «فلوسنا»: أسعار رحلات العمرة.. بين وكلاء السفر وشركات الطيران
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليابان: أكبر زيادة بالحد الأدنى للأجور منذ 1978 لكبح التضخم
اليابان: أكبر زيادة بالحد الأدنى للأجور منذ 1978 لكبح التضخم
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي للهيدروجين الأخضر
تقرير اقتصادي يتوقع أن تصبح شمال أفريقيا المصدِّر الرئيسي ...
إجراء تركي جديد لتقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر الصرف
إجراء تركي جديد لتقليل الودائع المتمتعة بالحماية من تقلبات سعر ...
بطاريات السيارات الكهربائية ضحية جديدة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين
بطاريات السيارات الكهربائية ضحية جديدة للمنافسة بين الولايات ...
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي...
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها...
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران ......
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا...
البحرين تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها وسط طقس حار ورطوبة عالية
البحرين تسجل أعلى استهلاك للكهرباء في تاريخها وسط طقس حار ......
المزيد
من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم الاقتصاد
من جديد.. «المركزي الصيني» يخفض نسبة فائدة مرجعية لدعم ......
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع صادرات الخام من السعودية وروسيا
أسعار النفط ترتفع بعد تراجع صادرات الخام من السعودية وروسيا...
احتجاجات على غلاء المعيشة في مناطق يسيطر عليها النظام بجنوب سورية
احتجاجات على غلاء المعيشة في مناطق يسيطر عليها النظام بجنوب ......
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق لإعادة إمداد المخابز غير المدعومة
تونس.. بوادر انفراج في أزمة نقص الخبز بعد التوصل إلى اتفاق ......
بطاريات السيارات الكهربائية ضحية جديدة للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين
بطاريات السيارات الكهربائية ضحية جديدة للمنافسة بين الولايات......
المزيد