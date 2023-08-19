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غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 19 أغسطس 2023, 01:36 مساء
غازبروم ترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
أحد العمال في منشأة تابعة لشركة «غازبروم». (الإنترنت)
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قالت شركة غازبروم الروسية، إنها سترسل 41.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم السبت.

ويمثل ذلك انخفاضا طفيفا من 42.4 مليون متر مكعب أرسلتها قبل يوم، بحسب وكالة «رويترز».

تراجع أرباح «غازبروم»
وفي وقت سابق، أعلنت «غازبروم» الروسية العملاقة، أن صافي أرباحها تراجع بنسبة 41% العام 2022، ليسجل 14.2 مليار يورو، بعد الانخفاض الحاد في صادراتها من الغاز إلى أوروبا في أعقاب غزو أوكرانيا.

- غازبروم الروسية تعلن تراجع أرباحها 41.4% في 2022

وهبط صافي أرباح غازبروم في 2022 إلى 1226 مليار روبل (14.2 مليار يورو) مقابل 2095 مليار روبل (24.2 مليار يورو) في العام السابق، بحسب التقرير السنوي الصادر الثلاثاء والذي نقلته وكالات الأنباء الروسية.

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