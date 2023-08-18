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مع تقليص الاعتماد على روسيا.. 90% من خزانات الغاز بالاتحاد الأوروبي ممتلئة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 18 أغسطس 2023, 07:31 مساء
مع تقليص الاعتماد على روسيا.. 90% من خزانات الغاز بالاتحاد الأوروبي ممتلئة
خزانات للغاز الطبيعي في ألمانيا (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت المفوضية الأوروبية أن منشآت تخزين الغاز في الاتّحاد الأوروبي باتت ممتلئة بنسبة 90% قبل شهرين ونصف الشهر من المهلة المحدّدة لبلوغ هذا المستوى في الأول من نوفمبر، معتبرة أن القارّة مستعدّة جيّدًا لفصل الشتاء.

وأعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا وخفض الاتّحاد الأوروبي وارداته من الغاز الروسي، اعتمدت الدول السبع والعشرون في يونيو 2022 إطارًا تشريعيًا يلزمها أن تكون منشآت تخزين الغاز فيها ممتلئة بنسبة 90% على الأقلّ بحلول الأول من نوفمبر من كلّ عام.

ويرمي هذا الإجراء لتعزيز استقلالية الاتّحاد في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إمدادات الغاز الروسي

تقليص الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي
وشكّل الغاز الروسي في الربع الأول من العام الجاري 15% من واردات الاتّحاد الأوروبي، وهي حصة تقلّصت إلى النصف في غضون عام واحد. بالمقابل، زاد الأوروبيون في الفترة نفسها مشترياتهم من الغاز الطبيعي المسال الأميركي.

ووفقًا لبيانات جمعية «جي آي إي» التي تضمّ مشغّلي البنى التحتية للغاز في الاتحاد الأوروبي فإن مرافق التخزين الأوروبية كانت ممتلئة بنسبة 90.12% (نحو 93 مليار متر مكعب في المجموع)، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتختلف مستويات امتلاء الخزانات بحسب الدولة، من 77% في لاتفيا إلى أكثر من 99% في إسبانيا، مرورًا بـ 84% في فرنسا.

تغطية ثلث الطلب الأوروبي على الغاز شتاءً
ووفقًا للمفوضية، فإنّ امتلاء خزّانات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% يغطّي ما يصل إلى ثُلث الطلب على الغاز في فصل الشتاء بطوله.

وتعليقًا على هذا الإنجاز قالت المفوّضة الأوروبية لشؤون الطاقة كادري سيمسون: إنّ الاتّحاد الأوروبي مستعدّ جيّدًا لفصل الشتاء، وأن هذا الأمر سيساعد على زيادة استقرار أسواق (الطاقة) في الأشهر المقبلة.

ارتفاع مفاجئ لأسعار الغاز
ولا تزال سوق الغاز  عرضة لتقلّبات مفاجئة، ففي مطلع أغسطس ارتفعت أسعاره بسبب تهديدات بإضرابات في منشآت أساسية للغاز في أستراليا وبدفع من تزايد الطلب الآسيوي على هذا الوقود.

وأضافت سيمسون أن المفوضية ستواصل مراقبة الوضع لضمان بقاء مستويات التخزين مرتفعة بدرجة كافية مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذر وزير الصناعة والطاقة التشيكي جوزيف سيكيلا في يوليو الماضي من أن «اللعبة لم تنته بعد؛ إذ يجب أن نظلّ يقظين وعلى أهبّة الاستعداد لرياح معاكسة»، مثل شتاء أقسى من المتوقّع أو اضطرابات في أسواق الغاز.

بالإضافة إلى ذلك، تعهّدت الدول الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% خلال الفترة من أبريل 2023 إلى نهاية مارس 2024 مقارنة بالمعدّل المسجّل خلال الأعوام بين 2017 و2022.

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