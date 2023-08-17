«أدنوك» الإماراتية توقع اتفاقية لتوريد الغاز إلى شركة يابانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «أدنوك للغاز» الإماراتية، الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة اليابان المحدودة لاستكشاف النفط (Japex) لتزويدها بالغاز الطبيعي المسال لمدّة خمس سنوات، بعد شهر من زيارة لرئيس الوزراء الياباني إلى الإمارات ركزت على الطاقة الخضراء.

وأفادت الشركة التابعة لمجموعة «أدنوك» النفطية الحكومية العملاقة، في بيان، أن قيمة الاتفاقية تتراوح بين 450 و550 مليون دولار أميركي، لكنّها لم تحدد كمية الغاز الذي سيجرى توريده، وفق وكالة «فرانس برس».

وخلال زيارته الشهر الماضي، ناقش رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا مع المسؤولين الإماراتيين التعاون في المجالات المتعلقة بإنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا إضافة إلى إعادة تدوير الكربون. كما جرى توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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اليابان أكبر مستورد من «أدنوك»

وتستورد اليابان نحو 25% من نفطها الخام من الإمارات، ما يجعلها أكبر مستورد عالمي لمنتجات النفط والغاز من «أدنوك»، حسب الشركة الإماراتية. وتدير «أدنوك للغاز» 95% من إجمالي احتياطيات الإمارات من الغاز الطبيعي، التي تُعدّ سابع أكبر احتياطات في العالم.

وفي التاسع من أغسطس، أعلنت «أدنوك للغاز» منح عقد بقيمة 3.6 مليار دولار لمشروع مشترك بين شركتين إماراتية وإسبانية لتوسيع المنشآت المخصصة لمعالجة الغاز الطبيعي في الإمارات.

والعام 2021، أنتجت الإمارات 57 مليار متر مكعب تقريبًا من الغاز الطبيعي، أي نحو 1.4% من الإنتاج العالمي، وفقا لإحصاءات شركة «بريتيش بتروليوم» البريطانية. وفي العام نفسه، صدرت نحو 8.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال تمثل نحو 1.7% من حجم الصادرات العالمية.

وتستضيف الإمارات، إحدى أكبر الدول المصدّرة للنفط في العالم، مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف حول المناخ (كوب28) من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من هذا العام.