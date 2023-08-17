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عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في حساباتهم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 17 أغسطس 2023, 09:30 صباحا
عطل يسمح لعملاء بنك أيرلندا بسحب أموال غير متوفرة في حساباتهم
فرع لبنك أيرلندا في بلفاست، 31 مارس 2010. (أ ف ب)
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أعتذر بنك أيرلندا بعدما أصلح عطلا تقنيا سمح للعملاء بسحب أو تحويل أموال تتجاوز قيمتها تلك المتوفرة في حساباتهم.

وتشكلت على إثر العطل طوابير طويلة أمام بعض آلات سحب النقود، الثلاثاء، تواصلت حتى الليل مع انتشار الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى استدعاء الشرطة. وذكرت بعض التقارير بأن عملاء لم تكن هناك أي أموال في حساباتهم تمكنوا من سحب مبلغ يصل إلى ألف يورو (1100 دولار)، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذر المصرف العملاء من أن الأموال التي جرى سحبها أو تحويلها، بما في ذلك لمبالغ تتجاوز الحدود الطبيعية، ستُخصم من حساباتهم، ما من شأنه أن يغرقهم في الديون.

غرامات على بنك أيرلندا
ولدى إعلانه عن إصلاح العطل، قال المصرف: «قد تظهر عمليات الدفع في الحسابات التي جرت ليلا خلال اليوم. نعتذر بصدق على الفوضى التي تسبب بها هذا العطل. نعرف بأنه كان أقل بكثير من المعايير التي يتوقعها العملاء منّا».

وأفاد مؤسس موقع AskAboutMoney.com  برندان برجيس شبكة «آر تي إي» أن على المصرف تحسين أنظمته المعلوماتية. لكنه أضاف: «إذا كنتم تعلمون أن ليس لديكم المال ولكن قمتم بسحب مبلغ ألف يورو... فهذا احتيال. وهذا لا علاقة له بتعطل أنظمة البنك».

سبق أن فرض المصرف المركزي الأيرلندي غرامات على بنك أيرلندا لقصور في أنظمته المعلوماتية وقال إنه يراقب تداعيات العطل.

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