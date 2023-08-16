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2.6 مليون بريطاني عاطل عن العمل لأسباب صحية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 16 أغسطس 2023, 10:30 صباحا
2.6 مليون بريطاني عاطل عن العمل لأسباب صحية
نقل مريض إلى سيارة إسعاف في بريطانيا. (أرشيفية: يورونيوز)
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ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المملكة المتحدة بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة منذ «كوفيد»، ما يفاقم الضغط على الاقتصاد البريطاني، إذ أفاد «مكتب المسؤولية عن الموازنة» بأن نسبة السكان المنخرطين في سوق العمل بلغت ذروتها مطلع العام 2020 لكن فترة «الوباء شهدت تراجعا مفاجئا وكبيرا لهذا الاتجاه»، موضحا أن الأمر مدفوع في معظم الحالات بإشارة العاطلين عن العمل إلى تردي حالاتهم الصحية كسبب لذلك.

ومطلع العام 2023، بات 2.6 مليون بريطاني في سن العمل (أي 6.1% من المجموع) خارج القوة العاملة لأسباب صحية، وفق ما أفاد المكتب في تقرير نُشر الشهر الماضي. في حين أشار المكتب الوطني للإحصاءات، الثلاثاء، إلى بلوغ معدل البطالة 4.2% في أواخر يونيو، منبها إلى أن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل نتيجة تردي أوضاعهم الصحية «ارتفع إلى رقم قياسي جديد»، وفق موقع «يورونيوز».

تداعيات «كوفيد» طويل الأمد
وتفاقم نسبة القوة العاملة غير المتاحة للتوظيف لأسباب صحية نقص العمالة الذي تواجهه قطاعات عديدة منذ «بريكست» وإعادة فتح الاقتصاد بعد «كوفيد»، كما تضغط على الأموال العامة البريطانية إذ يزداد الإنفاق على المساعدات (حوالي 6.8 مليار جنيه إسترليني أو 8.6 مليار دولار) وازدياد الطلب على الإنفاق على الرعاية الصحية وتراجع العائدات الضريبية في خزينة الدولة، وفق «مكتب المسؤولية عن الموازنة».

وتؤكد منظمة «شمل أصحاب الأمراض المزمنة» التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من الأمراض بأنها شهدت تحوّلا منذ الوباء. وأفاد رئيسها المشارك فران سبرنغفيلد بأن الأشخاص الذين يلجؤون إليها عانوا في الماضي من مجموعة واسعة من الأمراض، لكن بات ما يُعرف اليوم بـ«كوفيد» طويل الأمد أحد أهم الدوافع.

وأوضح أن «كوفيد» طويل الأمد سلّط الضوء بشكل أكبر على الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة وحالات تحد من مستوى طاقتهم منذ مدة طويلة. ويشمل ذلك فترات الانتظار الطويلة لتلقي العلاج عبر هيئة الخدمات الصحية الوطنية الممولة من الدولة، علما بأن عددا قياسيا من الأشخاص يبلغ 7.6 ملايين شخص هم حاليا على قوائم الهيئة في إنجلترا وحدها بانتظار تلقي العلاج.

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