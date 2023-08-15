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ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا في موازاة تسارع رفع الأجور

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 أغسطس 2023, 04:33 مساء
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا في موازاة تسارع رفع الأجور
إعلان توظيف على واجهة متجر في ليك ديستركت في شمال غرب إنجلترا. (أ ف ب)
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ارتفع معدل البطالة في بريطانيا ليبلغ 4.2% خلال الربع الثاني، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، في حين يتسارع رفع الأجور، ما ينذر بتشديد بنك إنجلترا لسياساته مرة جديدة.

يعود ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته خلال عامين تقريبًا إلى حاجة الناس إلى «وقت أطول للعثور على عمل» مقارنة بالأشهر السابقة، بحسب ما أورد مدير الإحصاء في مكتب الإحصاء الوطني البريطاني دارين مورغان. كذلك أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين لا يتمكنون من البحث عن عمل بسبب أمراض مزمنة بلغ «مستويات غير مسبوقة»، بحسب «فرانس برس». 

وتواجه المملكة المتحدة تضخمًا بلغ حوالي 8%، وهو أعلى معدل للتضخم في مجموعة السبع، ويلقي بثقله على الأسر وعالم الأعمال. 

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وأعلنت وزارة المال البريطانية في بيان أن معدل البطالة في البلاد لا يزال أقل مما هو عليه في «كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ومنطقة اليورو». وأضافت أنه لا يزال «منخفضًا مقارنة بالمعدلات التاريخية».

أخبار سارة بشأن القوة الشرائية
في المقابل تنتشر أخبار سارة بشأن القوة الشرائية، إذ سجل متوسط الأجور من دون احتساب المكافآت زيادة بنسبة 7.8% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، في أسرع وتيرة ارتفاع منذ بدء تسجيل هذه البيانات في العام 2001.  وهذا يعني أن الأجور الحقيقية بدأت تعرف الاستقرار بينما كان التضخم يلتهمها.

ورأى غريغوري روث من «كابيتال إيكونوميكس» أن «بنك إنجلترا سيرى الزيادة في معدل البطالة كإشارة إلى أن سوق العمل آخذة في التراجع، وهو ما يتماشى مع توقعاتنا بتشديد إضافي لمعدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس» قبل انهاء تشديد السياسة النقدية لمحاربة التضخم.

وأدت التوقعات برفع سعر الفائدة مرة جديدة إلى تراجع في بورصة لندن الثلاثاء حيث رأى مستثمرون أن ذلك سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، ولا سيما على قطاع البناء.  وشهدت الأسر البريطانية خصوصًا ارتفاعًا في تكلفة قروضها العقارية، بينما كانت تواجه أصلًا ارتفاع تكلفة المعيشة.

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