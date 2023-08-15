الاقتصاد الياباني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من 2023

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

سجل الاقتصاد الياباني نموا بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، الفترة بين شهري أبريل ويونيو، مدفوعا بزيادة صادرات السيارات وانتعاش السياحة، ما أسهم في عكس التباطؤ الناتج عن جائحة «كورونا»، وتعافي أسعار المستهلك، رغم التوقعات بركود عالمي.

وأنعكس نمو الاقتصاد بنسبة 6% على أساس سنوي في تسجيل نمو بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام 2023، وهو معدل أكبر من توقعات محللين عند 0.8%، حسب استطلاع أجرته وكالة «رويترز».

ونمت الصادرات بنسبة 3.2% في الربع الثاني من العام، بسبب نمو صادرات السيارات وانتعاش السياح، مع ثبات الإنفاق العام.

ويعد هذا النمو الربعي الأسرع الذي يسجله الاقتصاد الياباني منذ الربع الأخير من العام 2020، ويعقب نموا بنسبة 3.7% في الربع الأول من العام.

كما دعم الطلب القوي في الولايات المتحدة وأوروبا الصادرات. وأضافت تلك الزيادة في الطلب الخارجي، أو صافي الصادرات، 1.8 نقطة مئوية إلى النمو في الربع الثاني. مع ذلك، تأثرت هذه المساهمة أيضا بانخفاض الواردات للربع الثالث على التوالي، والتي عانت بسبب ضعف الين.

وكان البنك المركزي الياباني قد اتخذ، الشهر الماضي، بعض التدابير للسماح بزيادة في أسعار الفائدة على المدى الطويل، في خطوة يرى محللون أنها بداية التحول التدريجي بعيدا عن سياسات التحفيز النقدي الموسعة.

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نمو اقتصادي غير مستدام

وفي حين توفر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية بعض الراحة لصانعي السياسات، الساعين لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم المستدام، فإنها تخفي الضعف الأساسي في قطاع الأسر المعيشية.

لكن رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونومكس»، مارسيل ثيليانت، ترى أن الزخم في النمو المصاحب لزيادة الصادرات غير مستدام، وقالت: «بينما انتعشت صادرات السلع الرأسمالية في يونيو، تخلفت الآن أكبر انخفاضات في الاستثمار الخارجي، لهذا لا نتوقع انتعاشا قويا».

وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من العام، مع ارتفاع أسعار الغذاء والأجهزة المنزلية.