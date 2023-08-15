النفط يرتفع بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين لدعم الاقتصاد

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما قررت الصين بصورة غير متوقعة، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر، إلا أن البيانات الاقتصادية المتواضعة حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا أو 0.1% ليتداول عند 86.32 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سبعة سنتات بنسبة 0.1% أيضا إلى 82.57 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

وغيرت الأسعار اتجاهها وتحولت للارتفاع بعدما خفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار)، ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية بواقع 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65 في السابق.

«الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي»

وقال بنك الشعب الصيني في بيان على الإنترنت، إن الضخ النقدي يهدف لمواجهة عوامل من بينها مدفوعات الضرائب من أجل «الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المصرفي بشكل معقول».

وقال مدير الأبحاث الإقليمي ببنك آي.إن.جي، روبرت كارنيل، في مذكرة «كانت السوق تتوقع أن ينتظر بنك الشعب الصيني حتى سبتمبر قبل القيام بإجراءات تيسير مرة أخرى، وتعكس تخفيضات اليوم تزايد قلق السلطات بشأن وضع الاقتصاد الكلي».

- الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مفاجئ

وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد سجل المزيد من التباطؤ خلال الشهر الماضي، مما فاقم الضغط على النمو المتعثر بالفعل ودفع السلطات إلى خفض الفائدة الرئيسية لدعم النشاط.

ورغم بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة بدت شهية الصين للنفط قوية، إذ ارتفعت إنتاجية المصافي (TADAWUL:2030) في البلاد في يوليو تموز 17.4% عن العام السابق، بعدما أبقت المصافي الإنتاج مرتفعا لتلبية الطلب على التنقلات المحلية خلال فصل الصيف والاستفادة من هوامش الربح الإقليمية المرتفعة من خلال تصدير الوقود.