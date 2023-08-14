  • Alwasat News
Atwasat

مخاوف على قطاع العقار الصيني بعد الهبوط الحاد لأسهم شركة عملاقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 أغسطس 2023, 12:38 مساء
مخاوف على قطاع العقار الصيني بعد الهبوط الحاد لأسهم شركة عملاقة
عقارات في الصين. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

هبطت أسهم شركة العقارات العملاقة «كانتري غاردن»، اليوم الإثنين، بعدما فاتتها مدفوعات سندات وتحدثت عن خسائر تقدر بمليارات الدولارات، ما يفاقم المخاوف حيال قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون. تراجع سعر سهم الشركة الصينية بأكثر من 17%عند الثالثة ببعد الظهر (07:00 ت غ) في بورصة هونغ كونغ، وفق تقرير لوكالة «فرانس برس».

أُدرجت شركة العقارات العملاقة الخاصة على قائمة «فوربس» لأكبر 500 شركة في العالم. وكانت رئيستها يانغ هويان حتى وقت قريب واحدة من أغنى النساء في آسيا. وقالت يانغ في بيان الجمعة «نواجه صعوبات تعد الأكبر منذ تأسيسنا»، مضيفة «نؤمن بشدة بأن قطاع العقارات سيعود في نهاية المطاف إلى مسار النمو الصحي والثابت بعد مروره في مرحلة هذه التغييرات العميقة».

يانغ خسرت 29 مليار دولار خلال عامين
خسرت يانغ (وهي في مطلع العقد الرابع من عمرها وأصبحت مليارديرة بعدما ورثت الحصص من والدها في 2005 بعد عقدين على تأسيسه الشركة) نحو 29 مليار دولار خلال عامين، وفق تصنيف بلومبرغ لأصحاب المليارات، وباتت ثروتها تقدر بنحو 5.3 مليار دولار. وفي مسعى لدعمها، ضخت وعائلتها مبلغا في الشركة يعادل 4.9 مليار دولار من الأموال الشخصية، بحسب المجموعة.

لطالما اعتُبرت الشركة قوية ماليا لكنها فشلت الإثنين الماضي في تسديد دفعتي سندات وبعد فترة سماح مدتها 30 يوما، تواجه الشركة خطر التخلف عن السداد في سبتمبر إذا بقيت غير قادرة على الدفع. وأعلنت «كانتري غاردن» نهاية الأسبوع بأنها ستعلق تداول سنداتها الداخلية اعتبارا من الاثنين، في قرار يرجح بأن يثير قلق الأسواق فيما تفيد الشركة بأن قيمة دينوها بلغت حوالى 1,15 تريليون يوان (159 مليار دولار) في أواخر 2022.

ورفعت التزاماتها الإضافية تقديرات أخرى لدينها الإجمالي إلى نحو 1,4 تريليون يوان (193 مليار دولار)، بحسب بلومبرغ. ومن شأن أي انهيار لـ«كانتري غاردن» أن يحمل تداعيات كارثية على النظام المالي والاقتصاد الصيني، كما هي الحال بالنسبة لمنافستها المثقلة بالديون «إيفرغراند».

«ضغط سيولة» على الشركة
تتفاقم الضغوط على الشركة نظرا إلى أنه يتوقع بأن تُستحق سندات تابعة لها بقيمة 21 مليار يوان (2.47 مليار دولار) العام 2024، بحسب وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني التي خفضت تصنيفها الخميس الماضي إلى «Caa2» الذي يعني «مخاطر ائتمانية عالية جدا»، وفق «فرانس برس».

أعلنت المجموعة مطلع الشهر الجاري أنها تتوقع أن تبلغ خسائرها في النصف الأول من العام ما بين 45 مليار و55 مليار يوان (حوالي 6.2 مليار إلى 7.65 مليار دولار). وأكدت الشركة في إعلان نشرته بورصة هونغ كونغ «نظرا إلى تدهور المبيعات وبيئة إعادة التمويل أخيرا، فإن الأموال المتاحة في خزائن الشركة تنخفض بشكل متواصل، ما يؤدي إلى ضغط سيولة على مراحل».

- الصين تكشف عن إجراءات واسعة لإنقاذ قطاع العقارات 
- الاقتصاد الصيني ينتعش بشكل مفاجئ وأزمة العقارات تتفاقم
- تخفيض نسبة الإقراض في الصين.. وانتعاش في سوق العقارات

أدت إصلاحات في قطاع السكن الصيني أواخر تسعينات القرن الماضي إلى ازدهار قطاع العقارات، وهو أمر ساهمت فيه التقاليد الاجتماعية التي تعتبر امتلاك عقار شرطا للزواج. لكن بكين باتت في السنوات الأخيرة تعتبر الديون الضخمة المتراكمة على كبرى شركات القطاع مصدر خطر غير مقبول بالنسبة لنظام الدولة المالي وسلامتها الاقتصادية بالمجمل.

وفي مسعى لتخفيف مديونية القطاع، شددت السلطات منذ العام 2020 بشكل تدريجي شروط حصول المطورين على القروض، ما أدى إلى تجفيف مصادر تمويل الشركات المديونة أساسا. أعقب ذلك إعلان عدة شركات، لا سيما «إيفرغراند»، تخلفها عن السداد، ما قوض ثقة المستثمرين وانعكس سلبا على القطاع.

ويأتي انهيار القطاع الذي كان مزدهرا في الماضي على وقع تباطؤ اقتصادي عام في الصين. وتعد «كانتري غاردن» على وجه الخصوص عرضة للطلب الضعيف بسبب تركيزها على المشاريع منخفضة السعر في سوق العقارات إذ تطلق مشاريع طموحة في مدن ثانوية حيث تتدنى القدرة الشرائية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً

«قد تتضاعف».. ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 99 قتيلاً
حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال

حومة يحث «طرفي الصراع» في طرابلس على وقف الاقتتال
عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة

عبدالله الفيتوري يتوج بكأس وذهبية شطرنج ليالي المدينة
اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام المحكمة

اتهام ترامب بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات.. وإمهاله حتى 25 أغسطس للمثول أمام ...
جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء

جامعة طرابلس تعلق الدراسة والامتحانات والعمل الإداري الثلاثاء
مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006

مصلحة الإحصاء تطلق مشروع التعداد العام للسكان المتوقف منذ العام 2006
شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي

شاهد في «هنا ليبيا»: المياه السوداء والقمامة تهدد حياة سكان أرض زواوة في بنغازي
زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب «ثريدز» بالـ«جبان»

زوكربرغ: ماسك «ليس جادا» بشأن «نزال القفص» المقترح.. ومالك «إكس» يصف صاحب ...
عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر

عامان على سيطرة طالبان في أفغانستان .. قلق وارتياح ويأس وفخر
«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟

«نسخة إلى الرأي العام»: جهاز المخابرات.. دورات تدريب أم تعذيب؟
خمس طرق فورية للتخلص من القلق

خمس طرق فورية للتخلص من القلق
«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟

«وسط الخبر»: الميلشيات: طفيليات دائمة أم أن الاحتواء ممكن؟
«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة

«تحقيقات»: الدولة الجاحدة والشركات المضطهدة
كاريكاتير خيري - باتيلي

كاريكاتير خيري - باتيلي
من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟

من وجهة سياحية إلى «بركة راكدة».. ماذا فعل الجفاف في بحيرة الحبانية العراقية؟
تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض

تليسكوب «ويب» يلتقط صورا لنجم يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض
السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات أوسع عن الانتخابات

السفارة البريطانية: المناقشات حول حكومة ليبية جديدة يجب أن تكون جزءا من مفاوضات ...
جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي

جريدة «الوسط»: مصير خارطة طريق المجلسين والموعد الانتخابي
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
توقعات بخفض تدريجي للفائدة الأميركية منتصف 2024
توقعات بخفض تدريجي للفائدة الأميركية منتصف 2024
المركزي الروسي يبحث تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022
المركزي الروسي يبحث تراجع الروبل إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2022
الأرجنتين تخفض قيمة عملتها بعد نتائج مفاجئة للانتخابات التمهيدية
الأرجنتين تخفض قيمة عملتها بعد نتائج مفاجئة للانتخابات التمهيدية
الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مفاجئ
الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مفاجئ
النفط يرتفع بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين لدعم الاقتصاد
النفط يرتفع بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين لدعم الاقتصاد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم...
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي
النفط يرتفع للأسبوع السادس مع تقلص المعروض العالمي...
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها
الصين تخفف شروط التأشيرات والإقامة في المدن لتعزيز اقتصادها...
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران عن مصادرتها
واشنطن تعتزم نشر قوات عسكرية على متن ناقلات نفط لردع إيران ......
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا
أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا...
المزيد
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا في موازاة تسارع رفع الأجور
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا في موازاة تسارع رفع الأجور...
المصرف المركزي الروسي يرفع معدل الفائدة الرئيسية بعد تراجع الروبل
المصرف المركزي الروسي يرفع معدل الفائدة الرئيسية بعد تراجع ......
الاقتصاد الياباني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني من 2023
الاقتصاد الياباني ينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع ......
النفط يرتفع بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين لدعم الاقتصاد
النفط يرتفع بعد تخفيض الفائدة الرئيسية في الصين لدعم ......
الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مفاجئ
الصين تخفض أسعار الفائدة الرئيسية بشكل مفاجئ...
المزيد