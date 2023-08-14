أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بتعثر الاقتصاد الصيني

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين وسط مخاوف بشأن تعثر الاقتصاد الصيني وارتفاع الدولار مقابل سبعة أسابيع من المكاسب بفعل تشديد المعروض من تخفيضات إنتاج «أوبك بلس».

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 73 سنتا أو 0.84% إلى 86.08 دولار للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.48 دولار للبرميل منخفضا 71 سنتا، حسب وكالة «رويترز».

وتراجعت الأسعار مع توسع مؤشر الدولار الأميريكي في مكاسبه بعد زيادة أكبر قليلاً في أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو مما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة على الرغم من التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نهاية رفع أسعار الفائدة.