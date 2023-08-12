عقوبات أميركية جديدة تلاحق مؤسسي بنك «ألفا» الأبرز في روسيا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة بحق اثنين من مؤسسي بنك «ألفا» البارز للخدمات المالية في روسيا، في إشارة على عزم البيت الأبيض زيادة الضغط على النخبة الروسية التي حافظت على عملياتها التجارية الدولية.

تشمل العقوبات الملياردير الروسي ميخائيل فريدمان، والملياردير بيتر أفين، مؤسسي مجموعة «ألفا» البارزة للخدمات المالية. كما تشمل جيرمان خان وأليكسي كوزميتشيف، وهما من الشركاء المقربين لفريدمان وأفين، ومن أكبر حملة أسهم بنك «ألفا».

وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، في بيان مساء أمس الجمعة: «يتعين على النخبة الروسية أن تدرك أنها لن تستطيع إدارة الأعمال بالشكل الطبيعي في الوقت الذي يواصل فيه الكرملين شن حرب على الشعب الأوكراني». وأضاف: «سيواصل تحالفنا الدولي محاسبة أولئك الذين يمكنون الحرب غير المبررة ضد أوكرانيا».

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بنك «ألفا» يدعم الحرب الروسية في أوكرانيا

تأتي العقوبات الأميركية في أعقاب تقرير معمق لمنصة التحقيق الروسية المستقلة «Proekt» حول الدور الذي لعبه عشرات المليارديرات الروس في دعم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا، كما نقلت جريدة «واشنطن بوست» الأميركية.

وكشف التقرير عقودا للحكومة الروسية، وقروضا ضخمة قدمها بنك «ألفا» لمجموعة من شركات الدفاع الروسية، بما في ذلك منتج الذخيرة البارز «تولا» خلال العام الماضي. كما أنشأ البنك خطوط ائتمان إلى مصنع «Uralsky Optiko-Mekhanichesky» المتخصص في صنع الأنظمة البصرية للقاذفات الروسية، بالإضافة إلى تمويل موردي الخام لمنتجي الأسلحة النووية والصواريخ.

كما أظهر التحقيق أن شركة التأمين التابعة لرجلي الأعمال فريدمان وأفين وفرت عقود تأمين للوحدات العسكرية الروسية النشطة في الحرب بأوكرانيا، بالإضافة إلى أكثر من درزينة من مُصنعي الدفاع الروس، بما في ذلك الشركة المصنعة لأسلحة «كلاشينكوف».

عقوبات أوروبية بحق النخبة الروسية

يخضع فريدمان وأفين بالفعل لسلسلة من العقوبات فُرضت بحقهما، العام الماضي، من قِبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، باعتبارهما «من الطبقة الأوليغارشية الروسية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين».

وفي مواجهة العقوبات، سعى الرجلان للنأي بأنفسهما عن إمبراطورية الأعمال التابعة لهما، والتي تشمل بنك «ألفا» الأكبر في روسيا، بالإضافة إلى عملاق التأمين «AlfaStrakhovanie».

وقد استقال الرجلان من مجلس إدارة شركة «إيه بي إتش» القابضة، وهي الشركة الأم لبنك «ألفا»، ومقرها لوكسمبورغ.