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الرئيس البرازيلي يعلن برنامج استثمارات بقيمة 348 مليار دولار

القاهرة - بوابة الوسط السبت 12 أغسطس 2023, 07:58 صباحا
الرئيس البرازيلي يعلن برنامج استثمارات بقيمة 348 مليار دولار
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا خلال حفل إطلاق برنامج تسريع النمو في ريو دي جانيرو، 11 أغسطس 2023. (أ ف ب)
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أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أمس الجمعة، إحياء برنامج كبير بقيمة 348 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، قائلا إنه يأمل أن يساعد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية على العودة إلى النمو.

وتأتي المشاريع في إطار ميثاق تسريع النمو بين القطاعين العام والخاص (باك)، وتشمل الطاقة وبناء الطرق وتوفير المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والإنترنت والتعليم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال الرئيس اليساري أثناء تقديم البرنامج في ريو دي جانيرو، «بلدنا بحاجة إلى المصداقية والاستقرار والثبات، وهذا البرنامج يوفر المكونات الثلاثة».

وتابع لولا «أنا متأكد من أنه مع البرنامج الجديد، ستعود البلاد إلى النمو وتسلك المسار الصحيح»، مؤكدا تسخير «كل قدرات الدولة» لإنجاحه، مضيفا «اليوم تبدأ حكومتي. ما فعلناه حتى الآن هو إصلاح ما تضرر».

احترام البيئة يظل في المقدمة
وحققت نسختان سابقتان من البرنامج في عامي 2007 و2010 خلال ولايتي لولا الأولى والثانية (2003-2010)، نجاحا متفاوتا مع الاضطرار إلى وقف عدد من المشاريع بسبب نقص التمويل.

وتخطط الحكومة حاليا لاستثمار 1,3 تريليون ريال (نحو 265 مليار دولار) حتى نهاية ولاية لولا البالغة أربع سنوات عام 2026، و83 مليار دولار إضافية بعدها.

وسيأتي نحو ثلث الاستثمارات المعلنة من شراكات مع القطاع الخاص، وخُمسها من أموال شركات عامة مثل شركة النفط العملاقة «بتروبراس».

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وشدد لولا على أن احترام البيئة يظل في مقدمة أولوياته، وقال «أكثر من 80% من الطاقة (اللازمة للمشاريع) نظيفة».

وإحدى أولويات الميثاق الجديد هو استئناف العمل في المشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل.

وسيكون أكبر استثمار في قطاع البناء (حوالى 125 مليار دولار)، ويخصص أكثر من نصفه لتمويل برنامج الإسكان الاجتماعي.

ومن أجل توفير التمويل، يجب أن يوافق الكونغرس على «الإطار المالي» الجديد، وهو قانون يحل محل سقف الإنفاق المعمول به منذ عام 2016.

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