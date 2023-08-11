الوكالة الدولية للطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023 لأعلى مستوياتها

القاهرة - بوابة الوسط

رفعت الوكالة الدولية للطاقة، توقعاتها للطلب العالمي على النفط عام 2023 إلى «أعلى مستوى سجّله على الإطلاق» ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم، وفق ما جاء في تقريرها الشهري الصادر اليوم الجمعة.

وذكرت الوكالة التي تتخذ مركزا لها في باريس أنه «من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بـ2,2 مليون برميل في اليوم»، مقارنة مع 2022 «ليصل إلى 102,2 مليون برميل في اليوم في 2023، على أن تمثل الصين أكثر من 70% من الزيادة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتوقعت الوكالة أن «يتباطأ النمو بمقدار مليون برميل في اليوم عام 2024».

وكانت الوكالة تتوقع في فبراير بلوغ الطلب 101,9 مليون برميل في اليوم في 2023، ما يمثل بالأساس مستوى قياسيا.