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«المركزي» الروسي يعلق عمليات شراء العملات الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 أغسطس 2023, 07:25 صباحا
«المركزي» الروسي يعلق عمليات شراء العملات الأجنبية
حارس أمن يقف عند مدخل مقر البنك المركزي الروسي في وسط موسكو، 21 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أعلن المصرف المركزي الروسي وقف شراء العملات الأجنبية من الأسواق المحلية ابتداء من الخميس وحتى نهاية العام الجاري، في خطوة ترمي للجم تدهور العملة الوطنية بعدما بلغ الروبل أدنى سعر له مقابل اليورو والدولار منذ مارس 2022.

وقال المصرف في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»: «اعتبارا من 10 أغسطس 2023 وحتى نهاية العام 2023، قرر البنك المركزي التوقف عن شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية (...) من أجل الحد من تقلبات الأسواق المالية».

وتوقع عديد الخبراء الماليين أن يتخذ المصرف هذا القرار. ويعني هذا القرار أن المصرف سيعلق العمل بالقاعدة التي تقضي بأن تشتري روسيا أو تبيع عملات أجنبية تحتفظ بها في صندوق ثروتها الوطني من أجل موازنة ميزانيتها الفدرالية على ضوء تقلبات عائدات صادراتها من النفط والغاز.

انخفاض قيمة الروبل الروسي
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي انخفض فيه الروبل في الأسابيع الأخيرة، ما أثار مخاوف عديد المواطنين على مستقبل مستوى معيشتهم. وصباح الخميس، بلغ سعر العملة الوطنية 107 روبل مقابل اليورو و97 روبل مقابل الدولار، في أدنى مستوى للروبل منذ الدرك الذي بلغه في الأسابيع الأولى التي أعقبت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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وأستأنف المركزي الروسي الذي يتدخل في السوق المالية نيابة عن وزارة المالية في منتصف يناير عملياته لشراء وبيع العملات الأجنبية في سوق الصرف الوطني. وأتى استئناف هذه العمليات بعد ما يقرب من عشرة أشهر من تعليقها في أعقاب العقوبات الغربية الواسعة النطاق التي فرضت على موسكو في أعقاب الغزو.

وحتى بدء التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في فبراير 2022، كانت روسيا تستخدم الدولار واليورو بشكل أساسي لموازنة ميزانيتها، لكنها تسعى اليوم للاعتماد على اليوان الصيني من أجل الحد من تبعيتها المالية للولايات المتحدة.

وفي بيانه قال المركزي الروسي إن قرارا محتملا بشأن «استئناف» عمليات البنك المركزي «سيجرى اتخاذه على ضوء الوضع الحقيقي في الأسواق المالية».

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