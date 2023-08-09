أكبر سفينة في العالم تبصر النور في فنلندا

القاهرة - بوابة الوسط

أوشكت عملية بناء «أيقونة البحار»، أكبر سفينة سياحية بحسب بنّائيها، والتي من المقرر أن تبحر للمرة الأولى في يناير 2024، على الانتهاء في حوض سفن توركو الفنلندية، على الرغم من الاتهامات بأنها ملوثة للبيئة.

وتبدو السفينة التي طلبتها شركة النقل البحري «رويال كاريبيين» كأنها بلدة صغيرة، إذ تضم سبعة مسابح ومتنزها ومتاجر وحلبة تزلّج على الجليد، بحسب وكالة «فرانس برس».

مواصفات أكبر سفينة في العالم

يمكن لـ«أيقونة البحار» Icon of the Seas، التي قد تصل حمولتها الإجمالية إلى 250 ألفا و800 طن، أي خمس مرات حجم حمولة سفينة «تايتانيك»، أن تنقل قرابة عشرة آلاف شخص، وستجوب قريبا البحر الكاريبي، منطلقة من ميامي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بناء السفن «ماير توركو»، تيم ماير، إلى «فرانس برس»: «هذه السفينة هي حتى الآن، وفقا لمعلوماتنا، أكبر سفينة سياحية في العالم».

- تعرف على حجم أكبر سفينة سياحية في العالم

وفي حين ينتقد البعض السفينة الضخمة بسبب بصمتها الكربونية، يقف آخرون مذهولين بالهندسة المتطورة لهذا المعلم السياحي العائم، وهناك من حجز بطاقاته، للسفر عليها. وتتميز «أيقونة البحار»، التي بدأ بناؤها في العام 2021، بقبة زجاجية عملاقة تغطّي مقدّمها.

يشهد قطاع الرحلات البحرية السياحية تعافيا بطيئا بعد جائحة كوفيد-19. وبحسب الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، ستتجاوز في العام 2023 أعداد الركّاب مستويات ما قبل الجائحة.

وهناك سفينتان أخريان بالحجم نفسه في دفتر طلبات «ماير توركو». وقال أستاذ إدارة الرحلات البحرية في جامعة العلوم التطبيقية في بريمرهافن في ألمانيا، ألكسيس باباثاناسيس: «خلال العقد الماضي، لاحظنا أن سفن الرحلات البحرية أصبحت أكبر حجما».

وأوضح: «تتمتع السفن الكبيرة بمنافع اقتصادية واضحة؛ لأن فورات الحجم، أي مزايا التكلفة التي تحصل عليها الشركات بسبب حجم عملها، تقلّص تكلفة كل راكب».

بينما يؤكّد داعمو اعتماد الأحجام الكبيرة أن فاعلية الطاقة لسفينة كبيرة أكبر من الطاقة المستخدمة في عدد من القوارب الصغيرة مجتمعة. لكن عودة قطاع الرحلات البحرية وانتشار السفن العملاقة يثيران القلق.

وبيّنت المتخصصة في النقل البحري في منظمة «تراسبورت أند إنفارومنت» غير الحكومية، كونستانس دييكسترا: «إذا اتبعنا ذلك المنطق فسنبنى سفن رحلات بحرية أكبر، لكن بأعداد أقل». وأضافت: «لكنّ الحال ليست كذلك. نشهد عددا متزايدا من السفن، وهي أكبر من أي وقت مضى».