للمرة الأولى منذ 2021.. الصين تسجل انكماشا في الأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك في الصين الذي يعتبر المقياس الرئيسي للتضخم بنسبة 0.3%، خلال يوليو الماضي بمعدل سنوي، بحسب أرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطني الأربعاء.

وانخفض مؤشر الأسعار إلى النطاق السلبي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من سنتين، تحت وطأة استهلاك داخلي متباطئ يشكل عقبة بوجه الانتعاش الاقتصادي في البلد، وبعدما كان التضخم بنسبة الصفر قبل شهر، توقع محللون لوكالة بلومبرغ انكفاء الأسعار، إنما بنسبة أكبر قدرها 0.4%، حسب وكالة «فرانس برس».

خطر على الاقتصاد

ويسجل انكماش الأسعار أو الانكماش المالي عند تراجع أسعار السلع والخدمات، وهو نقيض التضخم، وإن كان تراجع الأسعار يبدو مفيدا للقدرة الشرائية، إلا أنه يشكل خطرا على الاقتصاد ككل إذ يحمل المستهلكين على إرجاء مشترياتهم بدل الإنفاق على أمل الاستفادة من تراجع إضافي في الأسعار.

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ومع تراجع الطلب، تضطر الشركات إلى خفض إنتاجها وتجميد عمليات التوظيف أو حتّى تسريح موظفين، وتقر تخفيضات جديدة لتصريف مخزونها، ما يؤثر على مردوديتها مع بقاء تكاليفها بمستواها.

وشهدت الصين فترة قصيرة من انكماش الأسعار في نهاية 2020 ومطلع 2021، نجم عن انهيار أسعار لحوم الخنزير، اللحوم الأكثر استهلاكا في البلد.

وتعود فترة انكماش الأسعار السابقة إلى 2009.