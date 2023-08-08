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ثروة أغنى 6 أشخاص في العالم تقترب من تريليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 08 أغسطس 2023, 08:51 صباحا
ثروة أغنى 6 أشخاص في العالم تقترب من تريليون دولار
إيلون ماسك خلال مؤتمر صحفي في منشأة «سبايس إكس» قرب قرية بوكا شيكا في جنوب تكساس، 10 فبراير 2022. (أ ف ب)
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اقتربت الثروة المجمعة لأغنى 6 أشخاص في العالم من تريليون دولار، مستفيدة من موجة الصعود الأخيرة لسوق الأسهم في الولايات المتحدة.

ووفقًا لحسابات «بزنس إنسايدر» التي استندت إلى بيانات مؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، بلغ إجمالي ثروات إيلون ماسك، وبرنارد أرنو، وجيف بيزوس، وبيل جيتس، ولاري إليسون، ووارن بافت 969 مليار دولار، بحسب موقع «إنفيستينغ» الاقتصادي.

واستفاد المليارديرات الستة من الارتفاع الملحوظ في الأسهم هذا العام، حيث تلقت معنويات المستثمرين دعمًا من تراجع التضخم والزخم حول الذكاء الاصطناعي.

«ماسك» يتصدر قائمة الأثرياء
ودفعت أسهم التكنولوجيا على وجه الخصوص «العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500» إلى الارتفاع بنسبة 17% هذا العام، حيث حققت أسهم الشركات الكبرى مثل «شركة تسلا» و«شركة أمازون دوت كوم» مكاسب بـ135% و63% على التوالي منذ بداية العام.

لا يزال «ماسك» يتصدر قائمة الأثرياء، إذ تبلغ حصته في «تسلا» و«سبيس إكس» وشركات أخرى 232 مليار دولار إجمالًا.

فيما شهد جيف بيزوس أكبر ارتفاع للثروة مؤخرًا، بعد أن سجلت «أمازون» أرباحًا قوية في الربع الثاني، وتضخمت ثروته الشخصية بأكثر من 11 مليار دولار يوم الجمعة فقط، ما رفع إجمالي الزيادة هذا العام إلى أكثر من 57 مليار دولار.

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