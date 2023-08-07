انخفاض أرباح «أرامكو» السعودية مع تراجع أسعار وإنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة أرامكو السعودية، الإثنين، تحقيق أرباح بقيمة 30.08 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023، بتراجع نسبته 38% تقريبًا، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن بيان للشركة أن صافي الدخل بلغ 112,81 مليار ريال سعودي (30,08 مليار دولار أميركي) للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ181,64 مليار ريال سعودي (48,44 مليار دولار أميركي) للربع ذاته من عام 2022».

لماذا تراجعت أرباح «أرامكو»؟

وأشارت الشركة إلى أن التراجع يعكس تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات. وكان الانخفاض متوقعًا إلى حد كبير، ويتبع ذلك تراجع بنسبة 19,25% في الربع الأول من 2023 بعد ارتفاع كبير في 2022 مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس «أرامكو» وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر «تعكس نتائجنا القوية مرونتنا وقدرتنا على التكيف خلال تقلبات السوق. كما نواصل إظهار قدرتنا على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية».

وتابع: «بالنسبة لمساهمينا، فإننا نعتزم البدء في توزيع أول أرباح مرتبطة بالأداء في الربع الثالث» وتبلغ 9,9 مليارات دولارات، فيما سيتم كذلك توزيع أرباح الفصل الثاني على المستثمرين وقيمتها 19,5 مليار دولار. وشدد الناصر على أن نظرتهم على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير.

تراجع الإنتاج السعودي مع قرار خفض الإمدادات

وتراجع إنتاج أكبر مصدِّر للنفط الخام في العالم بعدما أعلنت الرياض في أبريل خفضًا قدره 500 ألف برميل يوميًّا، في إطار تحرك مشترك مع قوى نفطية أخرى لخفض الإمدادات بأكثر من مليون برميل يوميًّا في محاولة لدعم الأسعار.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في يونيو خفضًا طوعيًّا آخر بمقدار مليون برميل يوميًّا، دخل حيز التنفيذ في يوليو، وجرى تمديده الأسبوع الماضي حتى سبتمبر. ويبلغ إنتاج المملكة اليومي تسعة ملايين برميل حاليًا، وهو أقل بكثير من طاقتها القصوى البالغة 12 مليون برميل يوميًّا.

وتعتمد السعودية على أسعار النفط المرتفعة لتمويل برنامج إصلاحي يسعى إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ويقول محللون: إن المملكة تحتاج إلى أن يكون سعر النفط قرابة 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.

وقال الناصر للصحفيين، الإثنين، إن الطلب العالمي من المتوقع أن ينمو بنحو 2,4 مليون برميل في الربع الثالث 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي زيادة تقودها الصين حيث كان الطلب أقوى مما كان متوقعًا.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، الإثنين، عند 82,54 دولارًا، فيما كانت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الأوروبي أقل بقليل من 86 دولارًا. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، بلغ سعر برميل النفط ذروته بأكثر من 130 دولارًا.

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«أرامكو» تستهدف زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًّا بحلول 2027

ويرى الخبير النفطي في مؤسسة «أس اند بي» الاستشارية هيرمان وانغ أن خفض الإنتاج «يظهر المدى الذي ستذهب إليه المملكة للدفاع عن أسعار النفط؛ حيث إن تراجع السوق (...) يضر بجهود التنويع الاقتصادي الطموح». وتستثمر «أرامكو» في مشاريع لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميًّا بحلول عام 2027.

وقال وانغ «الأمل هو أن التضحية التي تُبذل حاليًا ستؤتي ثمارها في النهاية مع ارتفاع الأسعار».

وتعد «أرامكو» المصدر الرئيسي لتمويل «رؤية 2030» خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وسمحت الأرباح القياسية المسجّلة والبالغة 161,07 مليار دولار العام الماضي للمملكة الخليجية بتحقيق أول فائض في موازنتها السنوية في نحو عقد.

ورأى كبير المحررين في «مركز الشرق الأوسط للمسح الاقتصادي» جيمي إنغرام أن هذه «كانت أرقامًا استثنائية مدفوعة بمجموعة خاصة جدًّا من العوامل الجيوسياسية". وتابع: «بالطبع سيفضل المسؤولون زيادة الإيرادات (النفطية)، لكن السعودية لا تزال لديها على أي حال (...) احتياطيات قوية يمكنها الاستفادة منها».

وتمتلك السعودية 90% من أسهم «أرامكو» التي أدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار في مقابل بيع 1,7% من أسهمها.

وتعهدت المملكة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2060، لكن المدافعين عن البيئة يشككون في إمكان تحقيق هذا الإعلان الطموح؛ إذ يدافع المسؤولون السعوديون في الوقت نفسه عن ضخ مزيد من الاستثمارات في الوقود الأحفوري لضمان أمن الطاقة وخفض التضخم وغيره من المشاكل الاقتصادية.

من جهتها، تعهدت «أرامكو» بتحقيق انبعاثات كربونية «صافية صفرية تشغيلية» بحلول 2050. وينطبق ذلك على الانبعاثات التي تنتجها مواقع «أرامكو» مباشرة، ولكن ليس على ثاني أكسيد الكربون الناجم عن إحراق العملاء للنفط السعودي في سياراتهم ومحطات الطاقة.