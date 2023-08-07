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أسعار النفط تنخفض بعد اقترابها من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 أغسطس 2023, 07:13 صباحا
أسعار النفط تنخفض بعد اقترابها من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل
حقل نفطي في باكستان، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لكنها لا تزال قريبة من أعلى مستوياتها منذ منتصف أبريل الماضي، بعد أن تعهد كبار المنتجين (السعودية وروسيا) بالإبقاء على الإمدادات منخفضة لمدة شهر آخر لزيادة تشديد الأسواق العالمية ودعم الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 86.14 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 82.73 دولار للبرميل، متراجعا تسعة سنتات، أو 0.1%، حسب وكالة «فرانس برس»

أسعار النفط تحقق أكبر مكاسب أسبوع منذ يناير 2022
وحقق كلا العقدين مكاسبهما الأسبوعية السادسة على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة مكاسب متتالية منذ ديسمبر العام 2021 إلى يناير العام 2022.

ودعم أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة توقعات بتراجُع زيادات أسعار الفائدة الأميركية، وانخفاض إمدادات دول «أوبك بلس»، وتعافي الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.

ومددت السعودية، أكبر مصدر في العالم، الخميس الماضي خفض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما بعد ذلك الوقت أو تعميقه، وبالتزامن أعلنت روسيا خفض صادرات النفط 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

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