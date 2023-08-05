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أرباح «أمازون» تتجاوز 6.7 مليار دولار.. واهتمام كبير بمشاريع الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 08:49 مساء
أرباح «أمازون» تتجاوز 6.7 مليار دولار.. واهتمام كبير بمشاريع الذكاء الصناعي
مركبتان تابعتان لـ«أمازون» في مستودع للمجموعة في بالمديل بولاية كاليفورنيا الأميركية، 25 يوليو 2023 (أ ف ب)
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حققت «أمازون» أرباحًا فاقت المتوقع في الربع الثاني، وباتت السوق المرتاحة لهذه النتائج تركِّز اهتمامها حاليًا على جهود المجموعة في التجارة الإلكترونية على صعيد الذكاء الصناعي التوليدي.

وأعلنت المجموعة العملاقة، الخميس الماضي، أنها حققت 134.4 مليار دولار من المبيعات وأرباحًا صافية قدرها 6.7 مليار دولار، وهي أرقام تظهر نموًّا حادًّا خلال عام فاق بكثير توقعاتها وتكهنات المحللين، حسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت المجموعة بشكل ملحوظ من الانتعاش القوي في المبيعات في الولايات المتحدة.

زيادة الإيرادت في أميركا الشمالية
وشهدت منصة التجارة الإلكترونية زيادة في إيراداتها بنسبة 11% لتصل إلى 82.5 مليار دولار في أميركا الشمالية. وحققت 3.2 مليار من الأرباح التشغيلية، بعدما تكبدت خسائر بمئات ملايين الدولارات في الفترة نفسها من العام 2022.

وعزا رئيس «أمازون» آندي جاسي هذه النتيجة إلى إعادة تنظيم سلسلة التوزيع، ما أدى إلى خفض التكاليف وأتاح توصيل المشتريات أسرع من أي وقت مضى.

مع ذلك، شدد جاسي خلال مؤتمر، عبر الهاتف، على أن العملاء يريدون عمليات توصيل أسرع، فيما تظهر البيانات أنهم يُبدون ميلًا أكبر للشراء عندما يكون موعد التسليم أقرب.

وارتفع سهم الشركة بأكثر من 9% في التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق التعاملات في بورصة وول ستريت.

ومع ذلك، أثارت تعليقات رئيس الشركة غضبًا لدى تحالف «أثينا» الذي يجمع منظمات مناهضة لأمازون.

وقالت الرابطة في بيان: إن «طموحات أمازون للسرعة والتوسع في إمبراطوريتها اللوجستية مقلقة من ناحية المخاوف الجسيمة على سلامة العمال»، مستشهدة بشكاوى وتحقيقات مختلفة ضد المجموعة التي تتخذ مقرًّا في سياتل الأميركية.

ذكاء صناعي يخلص التنافس بين الشركات
من ناحية أخرى، كان المحللون ينتظرون إعلانات حول ما يسمى بالذكاء الصناعي التوليدي، والذي كان في صلب جميع المناقشات في شركات التكنولوجيا الكبرى في سيليكون فالي منذ الانطلاقة الصاروخية لبرنامج «تشات جي بي تي» في نهاية العام الماضي.

وتقود مايكروسوفت هذا السباق من خلال استثماراتها طويلة الأمد في خدمة «تشات جي بي تي» المطورة من شركة «أوبن إيه آي»، لكن جميع منافسيها يكثفون جهودهم لتطوير أدوات جديدة للذكاء الصناعي بسرعة عبر منصاتهم للحوسبة السحابية، والخدمات عبر الإنترنت، والبرامج المكتبية.

وأكد آندي جاسي أن أمازون في موقع متقدم لتقطف ثمار هذه التكنولوجيا الجديدة، وذلك بفضل فرعها «إيه دبليو إس» AWS، الشركة الرائدة عالميًّا في مجال الحوسبة السحابية والتي تجمع بين خدمات الاستضافة الإلكترونية ومعالجة البيانات.

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