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«أوبك بلس» يحافظ على مساره بعد التخفيضات الطوعية السعودية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 أغسطس 2023, 08:30 مساء
«أوبك بلس» يحافظ على مساره بعد التخفيضات الطوعية السعودية
مقر منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في فيينا، 4 أكتوبر 2022. (أ ف ب)
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أوصت لجنة تابعة لتكتل «أوبك بلس»، اليوم الجمعة، بالإبقاء على الاستراتيجية الحالية لخفض الإنتاج حتى نهاية العام 2024، غداة إعلان تمديد التخفيضات السعودية.

وأعرب التكتل الذي عقد اجتماعًا تقنيًا عبر الفيديو للجنة المتابعة الوزارية المشتركة (JMMC) عن «تقديره للتخفيض الطوعي الإضافي للسعودية بمقدار مليون برميل يوميًّا وتمديده لشهر سبتمبر»، وفق بيان صادر عن التكتل نقلته وكالة «فرانس برس».

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه مع هذا التخفيض الطوعي الذي بدأ في يوليو، جرت إضافة خفض جديد في الصادرات من روسيا بمقدار 300 ألف برميل يوميًّا في سبتمبر. وأعلنت موسكو الشهر الماضي عن خفض قدره 500 ألف برميل يوميًّا في أغسطس.

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أسعار النفط تعود إلى منطقة إيجابية
وأكد التحالف «اعترافه الكامل ودعمه لجهود المملكة» العربية السعودية، كما «شكر» روسيا على خفضها الطوعي. وعادت أسعار النفط الخام إلى منطقة إيجابية، منذ الإعلانين الروسي والسعودي، مدفوعة بضيق السوق. ويجرى تداول المؤشرَين العالميين للنفط حاليًا بالقرب من أعلى مستوياتهما خلال أكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المحلل في «كومرتس بنك»، كارستن فريتش، لـ«فرانس برس»: إنه ينبغي على السعودية مع ذلك «التخلّص التدريجي من التخفيض الطوعي خلال الأشهر القليلة المقبلة والعودة إلى مستوى الإنتاج المتّفق عليه والبالغ 10 ملايين برميل يوميًّا»، لأن الخفض في الإنتاج «يؤدّي إلى خسارة كبيرة في الإيرادات لموازنة البلاد ويعوق النمو الاقتصادي».

وجدّدت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة تأكيدها «التزام دولها الأعضاء» بالاتفاقية التي جرى التوصل إليها في يونيو 2023 والتي تحدّد مستوى إنتاج النفط العالمي عند 40.46 مليون برميل يوميًّا.

ويجتمع أعضاء اللجنة مجدّدًا في الرابع من أكتوبر لإجراء تقييم قبل اجتماع لمسؤولين في الدول المصدرة للنفط «أوبك» بقيادة الرياض، وشركائهم العشرة بقيادة موسكو، والمقرّر عقده في 26 نوفمبر في مقر أوبك بفيينا. ولا تتمتع اللجنة بصلاحية اتخاذ قرار برفع الحصص أو خفضها، ولكنّها تناقش ظروف السوق وتقدِّم التوصيات كأساس لإجراءات يتخذها الوزراء.

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