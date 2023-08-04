أسعار النفط ترتفع بعد تعهد السعودية وروسيا بخفض الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني الجمعة، محققة أسبوعها السادس من المكاسب، بعد تعهد السعودية وروسيا، ثاني وثالث أكبر منتجي الخام في العالم، بخفض الإنتاج حتى الشهر المقبل.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر أكتوبر 10 سنتات، أو 0.1%، إلى 85.24 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر سبتمبر 17 سنتا، أو 0.2%، إلى 81.72 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وكلا الخامين القياسيين يسيران في المسار الصحيح للأسبوع السادس من المكاسب، وهي أطول سلسلة من المكاسب الأسبوعية هذا العام.

السعودية وروسيا تخفضان الإنتاج

ومددت السعودية خفضًا طوعيًا في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية سبتمبر، وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض أيضا صادراتها النفطية 300 ألف برميل يوميا في سبتمبر.

وقالت مصادر إنه من غير المرجح أن تقوم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك بلس» بتعديل سياسة إنتاج النفط الشاملة في اجتماع يوم الجمعة، لكن التخفيضات من جانب السعودية وتصريحات روسيا قبل الاجتماع أثارت مخاوف بشأن الإمدادات.