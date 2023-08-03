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كوبا تعلن إجراءات للحد من المعاملات النقدية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 01:02 مساء
كوبا تعلن إجراءات للحد من المعاملات النقدية
شارع في العاصمة الكوبية هافانا، 18 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أعلن البنك المركزي في كوبا، الأربعاء، إجراءات للحد من المعاملات النقدية وتشجيع المدفوعات الإلكترونية، في بلد يشهد تضخماً وأزمة في السيولة.

ويبدأ العمل الخميس بالإجراءات الجديدة التي تحدّد سقفاً قدره 5000 بيزو (حوالي 22 دولارًا حسب سعر العملة في السوق السوداء الأربعاء) للمدفوعات النقدية للشركات والمزارعين وأصحاب الأعمال الحرة، على أن يجري دفع أي مبالغ أكبر بطريقة أخرى، لا سيما عبر المعاملات الإلكترونية، وفق وكالة «فرانس برس».

إلى ذلك، يجب إيداع المبالغ الناتجة عن المعاملات النقدية في حساب مصرفي في موعد لا يتجاوز يوم العمل التالي، وفقًا لقرار البنك المركزي المنشور في الجريدة الرسمية الكوبية. ويجري تخصيص أجهزة الصراف الآلي للأشخاص الذين يتلقون راتباً أو معاشًا تقاعديًا أو لديهم أصول أو مدخرات شخصية أخرى.

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طوابير أمام الصراف الآلي في كوبا
وفي الأشهر الأخيرة، أصبح سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي مصدر إزعاج للكوبيين، الذين يضطرون إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام عدد قليل من الآلات العاملة، ويتعين عليهم الاكتفاء بعملات ورقية من الفئات المنخفضة.

ويأتي إعلان البنك المركزي بينما يسجل الدولار واليورو أعلى مستوياتهما مقابل البيزو الكوبي في السوق السوداء. وجرى تداول الدولار الواحد مقابل 230 بيزو، الأربعاء، واليورو الواحد مقابل 237 بيزو حسب السعر الذي ينشره يومياً موقع «إل توكي» El Toque المستقل، بينما يحدد السعر الرسمي 24 بيزو للدولار الواحد و26 بيزو لليورو الواحد.

وتواجه كوبا أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثة عقود في البلاد، مع نقصٍ حادٍ في المواد الغذائية والأدوية وارتفاع التضخم بشكلٍ غير مسبوق. وبلغ ارتفاع الأسعار 45.8% على أساس سنوي في يوليو، حسب وزارة الاقتصاد، لكن يعتقد محللون بأنه يتخطى ذلك بكثير.

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