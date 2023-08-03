ارتفاع التضخم مجددا في تركيا خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع التضخم في تركيا مرة أخرى في يوليو مسجلًا 47.83% على أساس سنوي بعد ثمانية أشهر من التباطؤ، على ما أظهرت، اليوم الخميس، بيانات رسمية.

ويمثل ذلك زيادة كبيرة بمقدار سبع نقاط في شهر واحد. وبلغ تضخم أسعار المستهلك 38.2% على أساس سنوي في يونيو الماضي، وكانت تلك النسبة أدنى مستوى له في ثمانية عشر شهرًا بعد أن بلغ ذروته عند 85.5% في أكتوبر، وفق موقع «يورونيوز».

وقالت الوكالة إن هذه الزيادة كانت متوقعة من قبل البنك المركزي وجرى الإعلان عنها الأسبوع الماضي في مؤتمر صحفي عقدته المحافظة الجديدة، حفيظة غاية أركان.

توقعات ببلوغ التضخم في تركيا 58%

وتوقعت غاية أركان وصول التضخم إلى 58%، أي أكثر من ضعف التوقعات السابقة بحلول نهاية العام، لكن «الاستقرار سيأتي اعتبارًا من العام 2025»، ووعدت ببذل قصارى جهدها لخفض التضخم إلى ما دون نسبة 10%.

ومع ذلك، فإن الأرقام الرسمية ينتقدها ويشكك فيها بانتظام اقتصاديون مستقلون، فهولاء يقولون إن نسبة التضخم بلغت في الواقع 69.21% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.