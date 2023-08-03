السعودية والكويت ترفضان مطالبات إيران بحقل غاز متنازع عليه

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السعودية والكويت، الخميس، أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدًا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.

لطالما شكل الحقل البحري المعروف بـ«آرش» في إيران و«الدرة» في الكويت والسعودية مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة، وفق وكالة «فرانس برس».

وجددت السعودية والكويت، اليوم الخميس، التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل «الدرة» بكامله، هي «ملكية مشتركة بينهما فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية نقلته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ودعت الدولتان إيران إلى «التفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة معهما السعودية كطرف تفاوضي واحد، وطهران كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار».

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إيران قد تواصل التنقيب في الحقل

أجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر. وفشلت المحاولات الرامية أخيرًا لإعادة إحياء المفاوضات بينما ذكر وزير النفط الإيراني، الأحد، بأن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة «شانا» الرسمية عن الوزير جواد أوجي قوله إن «إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف الحقل ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون».

والشهر الماضي، دعت الكويت الجمهورية الإسلامية لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل. وبعد بضعة أسابيع، نقلت قناة «سكاي نيوز عربية» عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.

يعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينات القرن الماضي عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح بي بي) والآخر إلى «رويال داتش شل». والامتيازان كانا في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدر احتياطاته القابلة للاستكشاف بحوالى 220 مليار متر مكعب.

والعام الماضي، وقعت الكويت والسعودية اتفاقًا لتطوير الحقل بشكل مشترك رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه «غير قانوني».