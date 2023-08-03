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«ويز آير» المجرية تطلب شراء 75 طائرة «إيرباص أ 321 نيو»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 07:24 صباحا
«ويز آير» المجرية تطلب شراء 75 طائرة «إيرباص أ 321 نيو»
طائرة تابعة لشركة «راين آير» بعد إقلاعها من مطار بروكسل، 24 مايو 2023، (ا ف ب)
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أعلنت شركة الطيران المجرية منخفضة التكلفة «ويز آير»، أنها طلبت 75 نسخة إضافية من طائرة «إيرباص أ 321 نيو»، وتعد أكبر زبون لها في أوروبا.

ويصل قيمة هذا العقد نظريا إلى 10 مليارات دولار، وفقا لأحدث قائمة أسعار لشركة «إيرباص» التي لم تحدث منذ العام 2018، حسب وكالة «فرانس برس».

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وقالت «إيرباص» في بيان إن العقد يرفع عدد هذا الطراز من الطائرات إلى 434، وهي أكبر نسخة من الطائرات ذات الممر الواحد الرائدة للشركة المصنعة، التي طلبتها «ويز إير».

وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة الطيران جوزيف فارادي في بيان بالفعالية الاقتصادية المنقطعة النظير وبصمة الكربون المنخفضة بشكل ملحوظ لهذه الطائرات، وتشغل «ويز آير» حاليا 180 طائرة من أسرة «إيرباص أ 320» أكثر من نصفها من النسخة الجديدة المعاد تصنيعها وهي أكثر اقتصادا من الجيل السابق.

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