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قصف روسي على ميناء أوكراني يتلف 40 ألف طن من الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 07:56 مساء
قصف روسي على ميناء أوكراني يتلف 40 ألف طن من الحبوب
جانب من آثار الدمار الذي طال إحدى صوامع القمح بميناء أوكراني، الأربعاء 2 أغسطس 2023 (موقع الحرة الأميركي)
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أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن الضربات الروسية التي استهدفت منشآت تابعة لميناء أوكراني مطل على نهر الدانوب صباح الأربعاء أدت إلى إتلاف حوالى 40 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير.

وأكّد كوبراكوف على تلغرام «ضرب الروس مستودعات وصوامع حبوب ما أدى إلى إتلاف حوالى 40 ألف طن من الحبوب كانت معدة للتصدير إلى دول إفريقية والصين وإسرائيل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- تكدس شاحنات الحبوب الأوكرانية بانتظار انفراجة مجهولة

وأمس الثلاثاء، أشار تقرير لوكالة فرانس برس إلى انتظار مئات من سائقي الشاحنات المحملة بالحبوب لنقلها إلى مرفأ إيزماييل على نهر الدانوب والذي بات طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية الأوكرانية.

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