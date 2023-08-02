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يلين: قرار «فيتش» بشأن التصنيف الإئتماني تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 أغسطس 2023, 12:41 صباحا
يلين: قرار «فيتش» بشأن التصنيف الإئتماني تعسفي ويستند إلى بيانات قديمة
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. (أرشيفية: الإنترنت)
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عبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الثلاثاء، عن معارضتها الشديدة لقرار وكالة فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»؛ بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.

وقالت يلين في بيان «أختلف بشدة مع قرار فيتش بشأن التصنيف الائتماني»، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان «تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة»، وفق وكالة «فرانس برس».

«فيتش» تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه +»، مشيرة إلى عوامل تشمل «تآكل الحوكمة» خلال العقدين الأخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع سقف الدين العام.

وجاء في بيان لفيتش أن «خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة».

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