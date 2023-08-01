مصدر سعودي: المملكة تقدم 1.2 مليار دولار مساعدات اقتصادية لليمن

القاهرة - بوابة الوسط

نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر سعودي القول، اليوم الثلاثاء، إن المملكة ستقدم للمجلس الرئاسي باليمن 1.2 مليار دولار، لدعم اقتصاد البلاد المتعثر.

وقد توقف القتال إلى حد كبير مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في شمال اليمن خلال العام الماضي، لكن الحكومة المدعومة من السعودية المتمركزة في عدن تعاني بسبب تراجع قيمة العملة، وارتفاع الأسعار.

وتدهور الوضع في عدن وجنوب اليمن على وجه الخصوص منذ أن استهدفت عدة هجمات بطائرات مسيرة تابعة للحوثيين ناقلات النفط في محطات النفط الجنوبية، مما حال دون تصدير الحكومة الخام من هناك.

مصدر سعودي: الدعم سيسهم في تعزيز أمن اليمن

قال المصدر السعودي، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، إن الدعم سيسهم في تعزيز الأمن، ومنع اندلاع الاشتباكات العسكرية. وأضاف أن ذلك سيشجع جميع الأطراف على الحوار، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. بينما ذكر مسؤول يمني أن المساعدة ستُستخدم في دفع رواتب حكومية، وتوفير وقود لمحطات الطاقة، وللواردات الغذائية.

ويُنظر إلى حرب اليمن على أنها واحدة من عدة صراعات بالوكالة بين إيران والسعودية، اللتين اتفقتا على إعادة العلاقات في وقت سابق من هذا العام. وأطاح الحوثيون بالحكومة المدعومة من السعودية من صنعاء في أواخر العام 2014، ويسيطرون بحكم الأمر الواقع على شمال اليمن. ويقول الحوثيون إنهم يقاومون نظاما فاسدا وعدوانا أجنبيا.

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ويخوض الحوثيون قتالا ضد التحالف العسكري بقيادة السعودية منذ العام 2015، في صراع أودى بحياة عشرات الآلاف، وجعل 80% من سكان اليمن يعتمدون على المساعدات. وفي أبريل، أجرى مسؤولون سعوديون وعمانيون محادثات سلام مع الحوثيين، إذ تسعى الرياض إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء مشاركتها العسكرية في الحرب المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.

وقد تعثرت المحادثات بسبب آلية دفع رواتب الموظفين العموميين من عوائد النفط، وجهود إعادة البناء، والجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد. وقال الجانبان إنه سيجري إجراء مزيد من المناقشات، لتسوية الخلافات المتبقية.