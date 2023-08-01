أسعار النفط تقترب من أعلى معدل لها في 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الثلاثاء، حيث جرى تداولها قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية.

وبلغت العقود الآجلة لخام «برنت» لشهر أكتوبر 85.25 دولار للبرميل، منخفضة 18 سنتًا أو 0.2% عن إغلاقها، واستقر خام «برنت» في الشهر الأول عند أعلى مستوياته منذ 13 أبريل يوم الإثنين، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.64 دولار للبرميل ، منخفضا 0.2% أو 16 سنتًا عن تسوية الجلسة السابقة، والتي كانت أعلى مستوياتها منذ 14 أبريل، حسب وكالة «رويترز».

بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين

وأصدرت السلطات الصينية مبادئ توجيهية إضافية للسياسة أمس الإثنين، رغم عدم اتخاذ تدابير ملموسة - لتعزيز اقتصادها والاستهلاك المحلي، بعد تراجع نشاط التصنيع للشهر الرابع في يوليو، كما أظهر مسح للقطاع الخاص يوم الثلاثاء أن نشاط المصانع في الصين تأرجح إلى الانكماش في يوليو الماضي، مع تدهور كل من طلبات العرض والطلب والتصدير وسط ظروف السوق الراكدة.

وفي يونيو، اتفقت «أوبك بلس» على صفقة واسعة للحد من إمدادات النفط حتى العام 2024، وتعهدت المملكة العربية السعودية بخفض طوعي إضافي قدره مليون برميل يوميًا لشهر يوليو، ثم في الثالث من يوليو قالت السعودية إن الخفض سيستمر في شهر أغسطس، مضيفة أنه يمكن يمتد أكثر.