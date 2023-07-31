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أسعار النفط تتراجع بعد اقترابها من أعلى مستوياتها في 3 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 31 يوليو 2023, 07:48 صباحا
أسعار النفط تتراجع بعد اقترابها من أعلى مستوياتها في 3 أشهر
حقل فاكا مويرتا للنفط والغاز الصخري في الأرجنتين، 21 يناير 2019، (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعدما كانت تحوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، ومن المقرر أن تسجل أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام وسط توقعات بأن تمدد السعودية تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى سبتمبر المقبل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 45 سنتا إلى 84.54 دولار للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 80.25 دولار للبرميل، بانخفاض 33 سنتا، وينتهي عقد «برنت» لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم، وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا عند 84.23 دولار للبرميل، بانخفاض 18 سنتا، حسب وكالة «رويترز».

واستقر «برنت» وغرب تكساس الوسيط يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل، إذ دعم الأسعار تشديد إمدادات النفط عالمياً وتوقعات إنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وقدر بنك «جولدمان ساكس» أن الطلب العالمي على النفط ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 102.8 مليون برميل في اليوم في يوليو.

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