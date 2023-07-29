  • Alwasat News
Atwasat

المفوضية الأوروبية تفرج عن الدفعة الثالثة من أموال خطة الإنعاش إلى إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 02:40 مساء
المفوضية الأوروبية تفرج عن الدفعة الثالثة من أموال خطة الإنعاش إلى إيطاليا
علم الاتحاد الاوروبي الى جانب اعلام دول اخرى في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بشرق فرنسا، 14 ديسمبر 2022. (أرشيفية: أف ب)
alwasat radio

أعطت المفوضية الأوروبية موافقتها على تسديد الدفعة الثالثة من الأموال المرصودة في إطار خطة الإنعاش المخصصة لإيطاليا، المجمدة منذ أشهر من جانب بروكسل في انتظار توضيحات من روما. كما وافقت المفوضية على التغييرات التي اقترحتها حكومة جورجيا ميلوني بشأن الدفعة الرابعة التي ستُصرف هذا العام.

وعلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان «لقد أحرزت إيطاليا تقدماً كبيراً في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات» المنصوص عليها في خطة التعافي، وفق وكالة فرانس برس.

من ناحيتها، قالت ميلوني في بيان «إنني مسرورة جداً بالقرار الذي اتخذته المفوضية اليوم (الجمعة) بصرف الدفعة الثالثة من خطة التعافي والموافقة على التغييرات التي اقترحتها الحكومة للدفعة الرابعة». وأضافت «إنها نتيجة رائعة ستسمح لإيطاليا بالحصول على مبلغ 35 مليار (يورو) المتوقع في عام 2023».

وعلقت بروكسل دفع القسط الثالث من المساعدات لإيطاليا، البالغة قيمته 19 مليار يورو، في انتظار توضيحات بشأن كيفية إنفاق الأموال والمسار المزمع اتباعه لتحقيق الأهداف. ومع التعديلات التي اقترحتها روما، ستُخفّض الدفعة الثالثة إلى 18,5 مليار يورو، بينما سترتفع قيمة الدفعة الرابعة من 16 إلى 16,5 ملياراً.

وبذلك، تخلت روما عن 500 مليون يورو من الدفعة الثالثة، سيتم استردادها في الدفعة الرابعة، بعد أن أجّلت الحكومة الإيطالية هدف بناء مساكن جامعية مع استحداث 7500 سرير إضافي للطلاب. ويُتوقع أن تحصل إيطاليا، أولى الدول المستفيدة من الخطة الأوروبية لما بعد الجائحة، على 191,5 مليار يورو بحلول عام 2026، لكنها متأخرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوب اعتمادها في مقابل المساعدة.

تريد روما أيضاً إجراء تغييرات أخرى على خطة الإنعاش الخاصة بها، إذ تقترح على بروكسل تغييرات في 144 من أصل 349 مشروعاً لا يزال يتعين تنفيذها بموجب هذه الخطة بحلول عام 2026. تتعلق التعديلات الـ144 التي ستجري مناقشتها مع بروكسل بشكل أساسي بالجوانب الإدارية والفنية، لكنّ تسعة منها، بقيمة إجمالية قدرها 15,9 مليار يورو، هي مشاريع حُذفت ببساطة من خطة الإنعاش، إذ اعتبرت روما أن ليس لديها فرصة لإكمالها في الوقت المحدد، وفضّلت تخصيص هذه المبالغ لمشاريع أخرى مجدية.

المعارضة الإيطالية تندد
وسارعت المعارضة إلى التنديد بالتراجع عن هذه البنود الإصلاحية التي ينص أحدها على تخصيص 1,3 مليار يورو لتأمين الأراضي الإيطالية ضد المخاطر الهيدرولوجية والجيولوجية، فيما تعرّضت شبه الجزيرة في الأشهر الأخيرة لفيضانات عدة، وتسبب سوء الأحوال الجوية فيها بأضرار بمليارات اليورو. وندد الحزب الديموقراطي (يسار الوسط) بما اعتبره «إهانة للبلاد«، بينما انتقدت حركة خمس نجوم (المناهضة للنظام سابقاً) سياسة الحكومة القائمة على «الإنكار المناخي«.

وأكد وزير الشؤون الأوروبية في إيطاليا رافاييل فيتو الذي يدير تنفيذ خطة الإنعاش، أن المشاريع المتأثرة بهذا الإجراء سيتم تنفيذها «بأموال أخرى»، موضحاً أن الحكومة «لم تلغِ أي تمويل، ولم تجر أي اقتطاعات بل اكتفت بإعادة تنظيم» الأموال.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في الدوري الليبي الممتاز

ما بين نجوم محلية وأجنبية.. «بوابة الوسط» تستعرض أحدث الانتقالات الصيفية في ...
كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!

كاريكاتير حليم - المصيف مغلق إلى نهاية الصيف!
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي الفيروسي

في يومه العالمي.. 7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من الالتهاب الكبدي ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي

ماني يخضع لفحوص طبية في دبي تمهيدا لانتقاله إلى النصر السعودي
إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»

إيطاليا وتركيا تقدمان ملفاً مشتركاً لتنظيم «يورو 2032»
مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ويحرز الذهبية

مونديال السباحة: الصيني هايانغ كوين يحطم الرقم القياسي العالمي في 200 م صدرًا ...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي

رسميا.. الأهلي السعودي يضم الجزائري محرز من مانشستر سيتي
تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر

تعيين الجنرال عبدالرحمن تشياني «رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن» في النيجر
الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث

الحمض النووي يتيح إعادة تكوين شجرة العائلة لأسرتين من العصر الحجري الحديث
تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية

تداعيات دوري «السداسي» تطرح 6 قضايا على مستقبل الكرة الليبية
جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي

جريدة «الوسط»: القضاء الليبي في مهب ريح الانقسام السياسي
حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا

حلول الذكرى السنوية الثانية لرحيل أيمن النقيرش متأثرا بإصابته بالملاريا
جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي

جريدة «ليكيب» الفرنسية: مبابي يرفض التفاوض مع الهلال السعودي
في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة

في العدد 401: الانقسام يطال مؤسسة القضاء.. و«مسار روما» يحاول صد طوفان الهجرة
كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر

كاريكاتير خيري - انقلاب عسكري في النيجر
بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف
مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف
تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني
تراجع أرباح «توتال إنرجي» في الربع الثاني
الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بـ0,5 % في الربع الثاني
الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بـ0,5 % في الربع ...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم
«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة...
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران...
المزيد
المفوضية الأوروبية تفرج عن الدفعة الثالثة من أموال خطة الإنعاش إلى إيطاليا
المفوضية الأوروبية تفرج عن الدفعة الثالثة من أموال خطة ......
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم...
إلغاء 96 رحلة بمطار شارلوروا في بلجيكا بسبب إضراب طياري راين إير
إلغاء 96 رحلة بمطار شارلوروا في بلجيكا بسبب إضراب طياري راين......
«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم
«آير فرانس-كاي إل إم» تضاعف أرباحها رغم التضخم...
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية
صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية...
المزيد