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الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 12:02 مساء
الدولار يسجل أداء أسبوعيا قويا رغم الهبوط في تعاملات اليوم
صورة لأوراق بنكنوت من فئة 100 دولار في مكتب للصرافة، (أرشيفية: رويترز)
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تراجع الدولار الأميركي بشكل حاد خلال تعاملات اليوم؛ بعد الصعود القوي الذي حققه بتداولات الجمعة، فيما يتجه لتسجيل أرباح أسبوعية ملحوظة.

وانخفض مؤشر الدولار اليوم، والذي يقيس أداء العملة مقابل عملات أخرى، بنحو 0.29% مسجلا ما يقرب 101.48 نقطة، وفق موقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع.

وبالرغم من انخفاض الدولار اليوم، غير أن العملة الخضراء تتجه لتسجيل أرباح أسبوعية ملحوظة؛ إذ وصل إجمالي مكاسب مؤشر الدولار منذ بدء تداولات هذا الأسبوع، وحتى الآن نحو 0.40%.

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وجاءت هذه المكاسب على خلفية البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، التي صدرت في وقت سابق من نهاية الأسبوع؛ وعززت احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجه التشديدي لفترة أخرى؛ والذي طالما صرح مسؤولوه بأن تحركات رفع أسعار الفائدة المقبلة تعتمد على البيانات الاقتصادية.

تعزيز توقعات الأسواق حول قوة النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة
وتقع بيانات النمو الاقتصادي للربع السنوي الثاني على رأس هذه التطورات؛ إذ ساهم نمو الناتج المحلي الإجمالي في تعزيز توقعات الأسواق حول مدى قوة النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على قوة الدولار الأميركي هذا الأسبوع.

كما عززت بيانات مبيعات السلع المعمرة لشهر يونيو الماضي توقعات الأسواق بتزايد الضغوط التضخمية باقتصاد الولايات المتحدة وهو ما سيساهم في تغذية توقعات التضخم، الأمر الذي سينعكس على تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن السياسة النقدية، بما في ذلك التأخير في إعلان البدء في خفض الفائدة.

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