صيادو الفرات في شمال سورية يتحسّرون على الثروة السمكية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد نحو 37 عاماً من العمل كصياد سمك في شمال سورية، اضطر إسماعيل الهلال إلى التخلّي عن المهنة الأقرب إلى قلبه بعدما لمس وزملاؤه تراجعاً في الثروة السمكية في نهر الفرات المهدّد بالجفاف. ويقول الوالد لسبعة أطفال لوكالة فرانس برس «قضيت حياتي في البحيرة، لكنني تركتها العام الحالي مجبراً»، مضيفاً «لم أعد قادراً على العيش من صيد السمك».

واعتاد الهلال (50 عاماً) الصيد في بحيرة الأسد، وهي بحيرة صناعية يشكّلها سدّ مقام على نهر الفرات في ريف الرقة الشرقي، وتغطي مساحة قدرها 630 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ سعتها 12 مليون متر مكعب، مما يجعلها أكبر احتياطي مياه في سورية. لكن مع انخفاض منسوب المياه في البحيرة والجفاف الذي يهدّد نهر الفرات منذ بضع سنوات، فضلاً عن ارتفاع التلوث والصيد خارج إطار القانون، خصوصاً في مواسم بيض السمك، تراجعت الثروة السمكية تدريجياً، وفق ما يقول الصيّادون.

ويوضح الهلال «تخلّى صيادون كثر عن المهنة جرّاء تراجع الأسماك وارتفاع تكاليف معدات الصيد». ويضيف «في السابق كان ثمة توازن بين سعر لوازم الصيد وسعر مبيع السمك وكمياته، لكن الصياد اليوم بات عاجزاً عن اصطياد 5% مما كان يفعل سابقاً».

في مطعم للسمك في الطبقة، ينهمك الهلال في شوي أسماك من أنواع وأحجام متعددة، بعدما بات خبيراً بشأنها. ويشرح كيف انخفض تكاثر السمك إلى درجة بات معها الصيادون يواجهون صعوبة في العثور على أنواع عدة مثل سمك البوري. وبعدما كان المطعم يعتمد بشكل رئيسي على صيادي البحيرة، بات يشتري السمك النهري من السوق لتلبية طلبات الزبائن.

وانخفض منسوب مياه بحيرة الأسد، بحسب منظمة «باكس» للسلام الهولندية غير الحكومية، أربعة أمتار بين عامي 2022 و2023.

الصيادون: «وضعنا تعيس»

فوق البحيرة التي تطفو أسماك نافقة على ضفافها بين الحين والآخر، تحلّق أسراب من طيور الغراب، بينما تغطّي كميات كبيرة من الطحالب أجزاء منها، مما يعرقل حركة قوارب قليلة تتجوّل فيها ويشكو الصيادون منها، حسب فرانس برس. ويؤدي نمو الطحالب التي تتكاثر عادة جراء التلوث، وفق خبراء، إلى انخفاض كمية الأكسيجين في المياه، مما يتسبّب بتراجع الثروة السمكية ونفوق الأسماك في أحيان كثيرة.

وتنتشر على ضفاف البحيرة مراكب صيد فارغة تنتظر صيادين قد لا يعودون إليها. قرب قرية الطويحينة الواقعة على ضفاف البحيرة، يرمي الصياد علي الشبلي (37 عاماً) شباكه، آملاً أن تملأها أسماك متنوعة، بات الحصول عليها بعيد المنال. ويقول لفرانس برس «في السابق، كنا نصطاد خمسين كيلوغراماً أو أكثر، أما اليوم فبالكاد نصطاد كيلوغراماً أو اثنين وأحياناً لا شيء». ويضيف «وضع الصيادين هنا تعيس، نعمل يوماً ونتوقّف 15 يوماً»، لافتاً إلى أن «وضع السمك اليوم صعب بسبب انخفاض مستوى المياه وتلوث البحيرة» فضلاً عن الصيد العشوائي.

مع معاناته في توفير احتياجات عائلته المؤلفة من زوجته وثلاثة أطفال، عدا والده المريض، يتردّد الشبلي بوتيرة أقل إلى البحيرة. ويخشى اليوم ألا يتمكن من تعليم أطفاله المهنة التي ورثها عن جده ووالده. ويشرح «تراجع مستوى الفرات وتراجعت كمية الأسماك، سيؤثر ذلك على مستقبل أطفالنا»، مبدياً خشيته من أن ينتهي «هذا الإرث مع انخفاض المياه».

ويقول الباحث في منظمة «باكس» فيم زفينينبيرغ لـ«فرانس برس» إن «نقص المياه الذي فاقمه التلوث.. يؤدي إلى مزيد من الخسارة في التنوع البيولوجي على طول البحيرات والأنهر في شمال وشرق سورية». وينبّه إلى أن «النقص في تدابير التكيّف مع المناخ والسياسات الواضحة تسرّع وتيرة خسارة التنوع البيولوجي».

«أطنان من السمك»

في سوق السمك في مدينة الرقة، يبحث الزبائن عن أسماك طازجة يغرقها البائعون بمكعبات ثلج تفادياً لتلفها مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وترتفع أصوات الباعة أثناء تنظيف السمك وغسله أمام الزبائن، وهم يشكون أيضاً من تراجع كبير في المدخول جراء انخفاض الكميات التي تصلهم من صيادي الفرات.

ويقول أحد الباعة راغب إسماعيل (45 عاماً) من متجر لا يحتوي إلا على بضعة صناديق من السمك، «كانت المحلات تحوي أطناناً من السمك، لكن أكبر محل اليوم لا يحوي إلا مئتي كيلوغرام»، مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم القدرة على توفير التبريد بشكل دائم. ويتابع «في فصل الشتاء، نصدّر السمك إلى العراق، لكن ذلك يتراجع بشدة خلال الصيف كوننا نستهلك الكثير من الثلج لنحافظ على الجودة، ولا سيارات تبريد متوفرة لنقله». ويضيف «سابقاً كانت كميات الأسماك كبيرة في الرقة، أما اليوم فالزبائن موجودون لكن السمك لا يكفي».